La Unión Europea aprobó el acuerdo de libre comercio con el Mercosur

La Unión Europea aprobó este viernes el acuerdo de libre comercio con el Mercosur tras una negociación de 25 años. Según informan agencias internacionales, la votación permite a la comisionada europea, Úrsula von der Leyen, viajar el 17 de enero a Asunción, Paraguay, para firmar el pacto. Sin embargo, la rúbrica del acuerdo no implicará su vigencia inmediata, ya que debe sortear varios pasos formales en Europa y los países miembro del Mercosur.

No obstante, para que entre en vigencia en forma plena deberá contar con la aprobación del Parlamento Europeo y de los 27 países miembros del bloque.

El acuerdo busca eliminar aranceles e impulsar las exportaciones en un mercado integrado que abarca a más de 700 millones de personas y reúne al 20% del PBI Mundial.

Según trascendió, Alemania y España votaron a favor del acuerdo comercial, en cambio, Francia, Irlanda y Polonia manifestaron su oposición y votaron en contra. El acuerdo salió adelante por la regla de la mayoría “calificada”, esto es, el 55% de países que representen al menos al 65% de la población de la Unión Europea.

El gobierno francés sostuvo que el tratado es de una época anterior y que las condiciones actuales no justifican los riesgos para sus sectores agrícolas.

El cambio de posición de Italia resultó determinante para alcanzar la mayoría necesaria. El gobierno italiano respaldó la propuesta tras la inclusión de fondos adicionales para el sector agrícola en el presupuesto de la Unión Europea y la creación de mecanismos de salvaguarda. La primera ministra, Giorgia Meloni, lo ha justificado señalando que su país ha conseguido las cesiones de la Comisión que buscaba.

Estas medidas incluyen la apertura de investigaciones si el volumen de importaciones desde Sudamérica aumenta un 5% o si los precios bajan respecto al promedio de los últimos tres años.

Para la Unión Europea, el área económica más abierta del mundo al comercio internacional, llegar a acuerdos con otras zonas del mundo se ha convertido en una necesidad comercial y geopolítica desde que Donald Trump volvió a la Casa Blanca.

Con la ratificación de este viernes, no se despejan todos los obstáculos para que el acuerdo comercial cuente con la larga lista de vistos buenos necesarios desde el lado europeo. Se aclara un elemento importante y necesario, pero el texto también tiene que lograr la ratificación del Parlamento. Tampoco en esta institución de la UE está garantizado el respaldo y se presume que las votaciones pueden ser ajustadas y es difícil predecir el resultado.

Según la UE, el libre comercio con el Mercosur, que integran Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, ofrece el acceso a un mercado de 270 millones de habitantes y un PIB conjunto de unos 2,7 billones de euros. Calcula el Ejecutivo de la UE que el potencial de exportaciones podría aumentar en 84.000 millones y generar unos 756.000 empleos adicionales, beneficiando especialmente al sector automovilístico europeo −muy golpeado por la competencia de los vehículos eléctricos chinos− y a otras industrias, la química o la farmacéutica. También prevé que se mejoren las posibilidades de exportación para la agroalimentación al caer drásticamente aranceles como los del queso, en el 28%, el vino, en el 27%, o las bebidas con alcohol, 35%.

Por lo pronto, el sector agrícola inició protestas contrarias al pacto en distintos países del Viejo Continente, lo que agrega incertidumbre al proceso.

