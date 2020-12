La UNC no tratará la designación como profesores eméritos de Barbará y Palazzo, dos colaboradores de la dictadura

Finalmente, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) dio marcha atrás y no tratará la propuesta de la Facultad de Derecho de esa casa de altos estudios de designar como profesores eméritos a dos colaboradores de la dictadura cívico-militar de 1976. Se trata de los abogados Jorge Edmundo Barbará y José Luis Palazzo.

La de Profesor emérito es una distinción que otorga la UNC para resaltar y reconocer, entre otras cuestiones, la labor académica, intelectual o cultural, tanto para la universidad como para la comunidad, de distintas personalidades. Evidentemente, el tratamiento del tema quedó navegando en la burocracia política institucional durante casi tres años, y al conocerse su puesta a consideración, fue torpedeado rapidámente.

Sucede que la Facultad de Derecho dispuso el reconocimiento de ambos colaboradores de la dictadura durante un momento histórico (principios de 2018) en el que algunos sectores de la alianza de gobierno de centro-derecha liderada por el ex presidente Mauricio Macri desplegaba argumentos negacionistas del Terrorismo de Estado. La decisión, que contaba con la bendición e impulso del vicerrector Pedro Yanzi Ferreira chocó con otra realidad.

Como reveló este medio, días atrás, Barbará había participado del gobierno municipal durante la dictadura. Carlos Vicente recordó que “el 7 de septiembre del año 2001 Jorge Edmundo Barbará, que era convencional de Unión por Córdoba, fue impugnado en su título para integrar la Convención Constituyente de la Provincia de Córdoba. La razón de la impugnación fue “la inhabilidad moral ocasionada por la carencia de aptitudes para desempeñar su mandato”, cuestión que estaba motivada en su condición de integrante del gobierno de la Dictadura Militar””. En la oportunidad, Barbará no negó “los argumentos que se expresaron en la impugnación, sino que justifico la ruptura del orden institucional en la situación de peligro extremo que vivía el país”.

En su defensa salió Ramón Pedro Yanzi Ferreira, en ese momento decano de la Facultad de Derecho de la UNC y también convencional electo de Unión por Córdoba, y hoy vicerrector de la UNC. Señala Vicente en su artículo, que “fue uno de los principales defensores de las virtudes de su colega Barbará (también decano, pero en la Universidad Católica de Córdoba) y agregó argumentos de tono ultramontano”.

Sin embargo, Vicente destaca, además, que aquella Asamblea Constituyente decidió la eliminación de la Legislatura bicameral cordobesa y constituyó un sistema unicameral, que es el vigente en la actualidad. Vicente considera que aquella reforma constitucional dio nacimiento y soporte, en términos jurídicos e institucionales, al cordobesismo neoliberal que condujo el entonces gobernador, José Manuel De la Sota y continúa en el presente Juan Schiaretti.

El ahora ex candidato a profesor emérito, fue también delegado de ENCOTESA (la empresa de correos) durante el gobierno del peronista neoliberal, Carlos Saúl Menem.

Lo cierto, es que ayer, el Consejo Superior decidió no considerar la propuesta de ninguno de los dos, a raíz de las críticas y cuestionamiento recibidos, tanto por las revelaciones periodísticas, como la oposición de directivos de otras facultades y de organismos de derechos humanos. La decisión es un fuerte golpe a un hombre clave del poder conservador en la provincia y la universidad, como es Yanzi Ferreira.

Barbará, a su vez, presentó una nota en la que desiste de su candidatura a profesor emérito. La información fue dada a conocer por el diario Página/12.

Dice el abogado, que también fuera decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Córdoba (UCC), que fue subsecretario y secretario de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba desde el 8 de mayo de 1981 hasta el 10 de diciembre de 1983”.

En la nota fechada el 7 de diciembre, Barbará solicita “no obstante las aclaraciones precisas antes efectuadas y la convicción de que me asisten las calidades suficientes para investir la distinción de Profesor Emérito, las difíciles condiciones que a la fecha transcurre la vida de la educación y del país en general, me llevan a evitar profundizar discusiones dañinas para la Universidad Nacional de Córdoba”. Y concluye “por ello, solicito se retire la propuesta efectuada por unanimidad por el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho (…) no sin antes agradecer el voto unánime hacia mis calidades personales y académicas que emitió oportunamente”.

El abogado fue propuesto junto a Palazzo en 2018, por Guillermo Barrera Buteler, actual decano de Derecho de la UNC, y el pedido lleva la firma del mismo Yanzi Ferreira.

Mientras que entre los avales con que llegaba Barbará para ser designado profesor emérito se encontraba un integrante del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia, Domingo Sesin.

Otro dato, es que Barbará es titular de la cátedra de Derecho Político y profesor responsable de la materia opcional Nacional Socialismo y la Cuestión Judía-El Holocausto en la UNC.

Palazzo, por su parte, fue jefe de personal de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) durante la dictadura y subsecretario de Estado del gobierno provincial en 1979. Incluso fue apoyado a través de una carta dirigida a otro militar, por el propio Luciano Benjamín Menéndez, en 1980.

