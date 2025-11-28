La ultraderecha hizo un acto anti-vacunas en el Congreso y el peronismo y otros bloques organizaron un contra-encuentro en favor de las vacunas

Un escandaloso acto de militantes anti-vacunas autorizado por el oficialismo nacional en la Cámara de Diputados de la Nación disparó un contra-encuentro organizado por distintos bloques en favor de la inmunización colectiva, una postura que se asienta en la evidencia científica sobre la eficacia de las vacunas. El ministro de Salud bonaerenses, Nicolás Kreplak, afirmó en ese sentido, que gracias al uso de vacunas se previenen entre 2 y 3 millones de muertes anuales.

La responsable del “acting” anti-vacunas fue la diputada nacional del PRO Marilú Quiroz, cuyo anuncio había levantado una enorme polémica y una batería de críticas y advertencias de la comunidad científica.

A modo de “contracumbre”, para combatir lo que consideran una campaña de “desinformación malintencionada”, los diputados nacionales Pablo Yedlin y Daniel Gollan, ambos del peronismo y presidentes respectivos de las comisiones de Salud y Ciencia, organizaron un plenario para reivindicar las políticas de vacunación y sus efectos positivos en la inmunidad colectiva para evitar la proliferación de enfermedades contagiosas.

En esta actividad, respaldada por sociedades científicas y asociaciones profesionales, participaron el ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak; el ex ministro de Salud de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri, Adolfo Rubinstein; la presidenta de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn), Ángela Gentile; el presidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología, Roberto Debbag; y la periodista científica Nora Bär, entre otros destacados especialistas.

Durante la jornada, los expertos reafirmaron que la vacunación es una de las herramientas de salud pública más eficaces y seguras en Argentina, y subrayaron el deber institucional de apoyar políticas sanitarias basadas en la evidencia científica.

Al respecto, Yedlin expresó que “Argentina tiene un calendario de vacunas extenso que cubre las necesidades de vacuna de bebés, de los niños, de los adolescentes, de las madres embarazadas, de los adultos, de los adultos mayores, del personal de salud en las distintas etapas y las coberturas son una preocupación”.

“No es una preocupación de ahora, es una preocupación de siempre, pero en las últimas mediciones, sobre todo si uno compara las de este último año, estamos con coberturas muy bajas”, alertó el tucumano.

Agregó que “mientras Argentina tiene las coberturas de vacunación más bajas de la historia, casos de sarampión, niños muertos por Coqueluche, enla Cámara de Diputados hacen este circo. Como presidente de la Comisión de Salud con el aval de la misma le solicité a Martín Menem que lo cancele, pero no respondió”.

Por su parte, Kreplak sostuvo que “en nuestro país la vacunación ha sido históricamente una de las políticas sanitarias más exitosas gracias al Calendario Nacional de Vacunación y a las altas coberturas alcanzadas durante décadas”.

“Hoy vemos con enorme preocupación un descenso sostenido de las coberturas como producto del avance de los discursos antivacunas y de la responsabilidad del gobierno nacional de desmantelar, entre otras cosas la política de inmunización”, agregó el ministro del gobierno bonaerense.

Agregó que “vacunarse no es solamente un derecho, es ley. Y es nuestra obligación garantizar el acceso a una herramienta que anualmente previene entre 2 y 3 millones de muertes. Hoy vemos con enorme preocupación un descenso sostenido de las coberturas como producto del avance de los discursos antivacunas y de la responsabilidad del gobierno nacional de desmantelar programas como Salud Escolar y cesar la entrega de vacunas e insumos”.

Señaló que “a pesar de este contexto, en la Provincia de Buenos Aires, con nuestros 1873 vacunatorios afectados en su funcionamiento, pero con muchísimo trabajo, estamos recuperando coberturas. Pero sin vacunas, sin campañas nacionales y con discursos que desalientan la vacunación, el esfuerzo se vuelve cada vez más cuesta arriba”.

Al mismo tiempo que se desarrollaba este plenario de comisiones, se llevó a cabo el polémico encuentro “antivacunas” promocionado por Quiroz. El auditorio del anexo de la Cámara de Diputados congregó a profesionales y activistas que cuestionan la eficacia de las vacunas, en especial las que se aplican en el marco de la campaña contra el Covid-19.

En este marco, la diputada del PRO pide modificar las leyes que regulan la vacunación para eliminar la obligatoriedad en el calendario oficial, y presentó un proyecto de ley en ese sentido. Su iniciativa de prosperar eliminaría la cobertura que produce la vacunación masiva, basada en el cerco protector de los vacunados respecto de los no vacunados, cuando estos son un pequeño porcentaje del total.

