La UCR pidió avales bancarios para que jardines maternales y guarderías puedan pagar sueldos

El Bloque de Legisladores de la Unión Cívica Radical (UCR) presentó un proyecto de ley para que los titulares de jardines de infantes maternales y guarderías privadas “puedan acceder a los avales bancarios, en iguales condiciones que las micro, pequeñas y medianas empresas “mipymes”, en los términos que establece el Decreto provincial 202 del pasado 20 de marzo de 2020”.

Cabe recordar, que a través de ese decreto, la provincia decidió otorgar avales bancarios a empresas mypimes que no los tienen para que puedan tomar créditos a tasas subsidiadas para poder abonar los salarios.

El legislador Dante Rossi expresó que “en la actualidad existen aproximadamente 300 instituciones de este tipo en la ciudad de Córdoba y más de 200 en el resto de la provincia, que frente al parate económico no pueden afrontar el pago de los salarios de sus empleados y docentes”.

Rossi agregó que “estas instituciones no tienen subsidio del Estado, y son un anexo educativo muy importante. En la actualidad, muchos padres no pueden afrontar el pago de la cuota, además de ser un servicio que no se está brindando por la cuarentena impuesta”.

Dijo además que “si no son auxiliados por el Estado corren el riesgo de tener que cerrar sus puertas, en muchos casos, despidiendo personal”.

“Requerimos solamente que el estado provincial otorgue avales, a los efectos de que puedan obtener créditos para afrontar el pago de salarios”, concluyó Rossi.