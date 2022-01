La UCR pide que una publicidad oficial sea pagada por Hacemos por Córdoba

El Bloque Juntos UCR presentó un pedido de informes para conocer el monto total erogado por el gobierno provincial para poner en circulación una publicidad que apareció en distintos medios de comunicación de la provincia y reclamó que esta sea pagada por la alianza oficialista Hacemos por Córdoba.

Dice el comunicado que la publicidad en cuestión “busca reflejar las obras del gobierno provincial, tales como rutas, puentes, caminos, autovías y circunvalaciones, parques industriales, etc., y culmina mostrando una persona que lleva a un niño en sus hombros con la frase al medio que dice “HACEMOS”.

El firmante de la iniciativa, el legislador Dante Rossi dijo que “el Gobierno Provincial es gastador serial en materia de publicidad y propaganda”.

“Pedimos mediante la presente que el monto de la publicidad citada la pague la alianza de partidos llamada “HACEMOS POR CORDOBA”, expresa la argumentación del proyecto opositor.

“Muestran un video que pagamos todos los cordobeses y sin pudor termina haciendo una campaña a favor de la coalición gobernante. No es la primera vez que pasa”, recordó Rossi.

“El año próximo pasado alertamos que antes de que se definieran las candidaturas nacionales en todas las publicidades aparecía la diputada nacional Alejandra Vigo, en un claro signo de intentar posicionarla en el escenario político provincial. Lo grave es que ese gasto corría por cuenta de todas y todos los cordobeses, independientemente de la simpatía política de cada uno. El Gobierno nos toma el pelo a los cordobeses”, planteó el legislador de la UCR.

Agregó Rossi que “nos parece que, en un momento donde debe primar la austeridad, estas cosas no deben pasar. No hay luz y EPEC gasta fortunas en remodelar sus oficinas. No hay agua y en la Ciudad aumentaron el servicio un 97 % en un año, Pero, el ERSEP en vez de controlar gasta 284 millones de pesos para construir cocheras para sus funcionarios. Tienen cambiadas las prioridades”.

Sigue diciendo que “en 2021 se abonaron –en plena pandemia- cerca de 1.800 millones de pesos en el rubro publicidad oficial. Y para el 2022 está presupuestada una cifra superior a los 2.500 millones”.

