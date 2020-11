La UCR, JxC, Encuentro Vecinal y Coalición Cívica-ARI reclaman el tratamiento del proyecto “ficha limpia” contra la corrupción

Los presidentes de los Bloques y Autoridades de Cámara de la UCR, Juntos por el Cambio, Encuentro Vecinal y Coalición Cívica ARI, reclamaron nuevamente el pasado viernes “el pedido para que se impulse en la agenda parlamentaria, el tratamiento del Proyecto de Ley N°. 31310/L/20, que impone como condición necesaria para ser candidato no poseer antecedentes penales”.

Dice el comunicado de prensa de las fuerzas opositoras que “hemos expresado, en varias oportunidades, la necesidad de que el parlamento de Córdoba trate un asunto tan importante como es instaurar en la selección de candidatos, un concepto de transparencia cómo es Ficha Limpia”.

Agrega el documento, que “resulta llamativo que, a pesar del compromiso asumido por el presidente provisorio, Oscar González, en el sentido que recibiríamos una respuesta formal sobre el asunto, el silencio del presidente de la Comisión de Asuntos Institucionales, el legislador Juan Manuel Cid ha sido total. Cómo así también el del presidente del bloque Hacemos por Córdoba, Francisco Fortuna”.

Recuerdan los legisladores opositores que “el tema está siendo tratado en el seno del Congreso Nacional, así como en muchos otros parlamentos provinciales. A esta altura la Legislatura de Córdoba y sus autoridades, mantienen un mutismo que aturde”.

Siguen diciendo “es inexplicable que como oposición no hayamos tenido, aunque más no sea, por respeto, una respuesta sobre el tema. No le estamos pidiendo al oficialismo que apruebe el proyecto, lo que estamos solicitando es que se nos dé una respuesta institucional que no puede ser otra que poner en tratamiento del proyecto”.

Finalmente expresan que “sostuvimos antes y lo ratificamos hoy, que la lucha contra la corrupción necesita, de manera impostergable, gestos claros de la política”.

