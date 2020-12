La UCR cree que “Córdoba está dando pasos para atrás” y denuncia que avanza “el narcotráfico”

El Comité Provincia de la UCR, que preside el ex intendente de la capital cordobesa, Ramón Mestre, denunció a través de un documento que titula “Las 10 deudas que deja Hacemos por Córdoba, en 21 años de gobierno”, que “Córdoba está dando pasos para atrás". En ese marco, planteó que “nadie habla del narcotráfico, que crece en Córdoba a pasos agigantados. Parte de un sistema corruto y enquistado en el poder. Más y más jóvenes subsumidos a las adicciones y sin un plan para sacarlos de la droga. Córdoba está llena de cocinas. Somos lugar de producción, circulación y consumo”.

El radicalismo señala también que “no todo lo que se hizo está mal”, pero advierte que “lo que no se hizo o se hizo mal, sigue empujando a Córdoba a un largo proceso donde los problemas de vieja data no se solucionan”.

Las 10 deudas que plantea la UCR son los siguientes:

1) Una Córdoba insegura. Salir a la calle es todo un desafío para cualquier cordobés, en cualquier parte de la provincia. No es una exageración. Cada año, más familias y familias quedan incompletas y el dolor abruma. No hay nada ni nadie que llene ese espacio vacío, o lleno de tristeza. No importa si se trata de una localidad pequeña o de la ciudad de Córdoba; no importa si se trata de los departamentos del norte, del centro o del sur. Córdoba la está pasando mal, a causa de la falta de una política de seguridad en serio. Asimismo, el deterioro de la institución policial se advierte en el crecimiento de índices delictuales y en el triste incremento de los casos de gatillo fácil. (…) Nadie habla del narcotráfico, que crece en Córdoba a pasos agigantados. Parte de un sistema corruto y enquistado en el poder. Más y más jóvenes subsumidos a las adicciones y sin un plan para sacarlos de la droga. Córdoba está llena de cocinas. Somos lugar de producción, circulación y consumo”.

2) Una Córdoba pobre, con cifras que se acercan a la mitad de la población.

3) Una Córdoba sin independencia del Poder Judicial, con una Justicia que en la selección y juzgamiento de los magistrados depende del Poder Ejecutivo; es decir, de Juan Schiaretti”.

4) Una Córdoba con una salud y una educación deterioradas. La Pandemia nos mostró a todos los cordobeses que la fibra óptica y las tecnologías eran solo una cuestión de marketing. Docentes solos; desde sus casas; sin las herramientas necesarias y haciendo hasta lo imposible para transmitir conocimientos y valores.

5) Una Córdoba endeudada en dólares y con déficit de su Caja de Jubilaciones generado en estos periodos de gobierno. Es evidente que en 21 años, siguen cortando el hilo por lo más delgado. Nada más y nada menos que quitándoles calidad de vida a los jubilados y jubilados de Córdoba, que cada día están más excluidos del sistema. Cuando el radicalismo dejó el gobierno, Unión por Córdoba recibió una Caja ordenada. Triste presente el de hoy.

6) Una Córdoba opaca, sin control, ni transparencia. La organización de la gestión en Agencias, cuyos gastos no son rendidos al Tribunal de Cuentas de la Provincia, reduce al mínimo la transparencia y el control. Gran parte del presupuesto anual y del gasto no pasa por controles de ningún tipo.

7) Una Córdoba incendiada, donde la falta de políticas públicas en serio en esta materia ha hecho dilapidar más del 90% del Bosque Nativo.

8) Una Córdoba sin recambio, ni renovación, (…) que en 24 años tendrá solo dos nombres en la gobernación de Córdoba (José Manuel De la Sota y Juan Schiaretti).

9) Una Córdoba cara. Cada vez más cara. La más cara del país, con impuestos distorsivos y servicios extremadamente altos que nos quitan competitividad y posibilidades en cada uno de los hogares de la provincia. Presión fiscal. La tarifa y el servicio de EPEC parece ser un objeto de lujo. Claramente, costo y servicio no van de la mano. Son inversamente proporcionales.

10) Una Córdoba en la que faltan viviendas.

