La transferencia de Fred Machado a Espert figura en una contabilidad oficial elaborada por el Bank of America

Publicado

El diputado nacional, José Luis Espert. (Foto: Gentileza / Archivo).

La transferencia del empresario argentino Federico ‘Fred’ Machado al actual diputado y candidato de La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert por 200.000 dólares se encuentra registrada en un libro contable elaborado por el Bank of America.

Así lo reveló una investigación del diario La Nación en base a un libro contable elaborado por la entidad bancaria que tiene en sus registros el movimiento de la cuenta Machado, quien se encuentra acusado en Estados Unidos de fraude, conspiración para traficar drogas ilícitas y lavado de dinero.

La documentación fue obtenida por el medio argentino en bases de datos oficiales de Estados Unidos e incorporada como evidencia en el juicio celebrado en Texas en el que resultó condenada Debra Mercer-Erwin, socia de Machado, en 2023.

El texto tiene coincidencias con la información que utilizó el candidato a diputado de Fuerza Patria Juan Grabois para denunciar a Espert en la justicia federal de San Isidro.

Pero la contabilidad del banco estadounidense agrega detalles sobre las entidades por las que pasó el dinero hasta la orden de giro al legislador de LLA.

El diario La Nación pudo cotejar los archivos judiciales del Estado de Texas en los que figura la transferencia a Espert, entre miles de registros contables. Corresponde al 22 de enero de 2020, antes de que se revelara que Machado era buscado por la Justicia norteamericana.

Además del nombre de Espert, en los documentos figura el código N28FM, que se corresponde con la matrícula del avión privado que Machado le prestó a Espert para su campaña presidencial de 2019.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

