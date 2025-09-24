Conéctate con nosotros

La titular del FMI aseguró que Argentina “está yendo en la dirección correcta”

Publicado

Tras haber finalizado la reunión con el presidente Javier Milei, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, aseguró que la Argentina “está yendo en la dirección correcta. Fue una reunión excelente. Nos vamos a volver a reunir nuevamente”, señaló la titular del FMI en declaraciones a la prensa.

Georgieva destacó el apoyo de Estados Unidos, al igual que del Banco Mundial, y aseguró que lo que está haciendo Argentina “es muy significativo”. “Todo el apoyo es muy importante y positivo”, concluyó Georgieva.

“La disciplina fiscal, la política monetaria y las reformas estructurales son muy importantes”, sostuvo la titular del Fondo. Y agregó: “La Argentina está yendo en la dirección correcta”.

Del encuentro que tuvo lugar en Nueva York participaron el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller Gerardo Werthein, el viceministro de Economía, José Luis Daza; el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el representante de Argentina ante el FMI, Leonardo Madcur. Georgieva estuvo acompañada por la vocera del organismo, Julie Kozack.

La economista búlgara afirmó que desea “lo mejor” para el país y destacó que “las cosas que van para abajo tienen que mantener ese camino”, donde mencionó a la baja de la pobreza y la inflación, mientras que “las que suben tienen que continuar así”, remarcando la actividad económica, que viene de registrar una caída.

Tiempo después, en un posteo que hizo en sus redes sociales, calificó la reunión con el mandatario argentino como “muy constructiva. Apoyamos a Argentina en la implementación de políticas para salvaguardar la estabilidad, reducir la inflación, reconstruir las reservas e impulsar las perspectivas de crecimiento”.

El encuentro con la titular del FMI se da luego de que el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, anunciara la negociación de un swap de US$20.000 millones con la Argentina y la compra de bonos de la deuda argentina, en caso de que la situación lo exija.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

Noticias Argentinas
