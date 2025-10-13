La tarea silenciosa del compromiso gremial

(Por Máximo Brizuela). La tarea gremial, en la mayoría de los casos, es una actividad silenciosa. Las gestiones, los llamados, los viajes y el tiempo que se le dedica —cuando se está verdaderamente comprometido— son mucho mayores de lo que la gente suele imaginar.

A pesar de ser criticados desde el prejuicio, poco se reconoce que un dirigente comprometido renuncia a una parte importante de su vida personal para asumir la responsabilidad de defender a sus compañeros y compañeras de trabajo, y de construir una organización gremial de vanguardia que acompañe y proteja a las familias trabajadoras.

Hoy nos encontramos trabajando en múltiples frentes. La compleja situación política y económica del país nos obliga a redoblar esfuerzos, por eso es fundamental la militancia y el compromiso de todos los actores: tanto de los afiliados y afiliadas de base como de quienes, circunstancialmente, ejercemos roles de conducción.

La visión que tiene el gobierno nacional sobre el funcionamiento del sector eléctrico y su papel en el desarrollo del país dista profundamente de la que históricamente sostenemos como organización. Enfrentar esa diferencia no es tarea fácil: requiere planificación, estrategia y una gestión constante.

Muchas veces sufrimos destrato por parte de las autoridades de las empresas, pero eso no nos hace claudicar en nuestras acciones.

Como dirigentes, tenemos la tranquilidad de haber informado, desde un principio, a todos nuestros afiliados y afiliadas sobre las intenciones del gobierno nacional antes de que ganara las elecciones. A pesar de las críticas, era —y sigue siendo— nuestra responsabilidad compartir nuestro análisis, así como las posibles consecuencias de las medidas que hoy se están implementando.

Aun así, debemos enfrentar el presente sin tiempo para lamentos. Es momento de fortalecernos en la unidad y en la militancia, porque solo con la voluntad colectiva del pueblo trabajador lograremos vencer los vientos en contra.

* Máximo Brizuela es secretario General del Sindicato de Luz y Fuerza Regional (SiReLyF).

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.