La soja superó los US$ 600 la tonelada en Chicago, casi el doble que un año atrás

El precio internacional de la soja quebró ayer la barrera de los US$ 600 la tonelada en el mercado de Chicago y alcanzó su máxima cotización desde septiembre de 2012. En este valor, a lo largo del último año la oleaginosa casi duplicó su precio, impulsado por la fuerte demanda de China y por cuestiones climáticas en zonas productoras.

La posición mayo, que se encuentra pronta a vencer, subió ayer 1,08% (US$ 6,43) y cerró en US$ 601,68 la tonelada. El contrato de julio, por su parte, marcó un avance de 1,71% (US$ 10,0 1) para concluir la jornada en US$ 593, 32 la tonelada.

Si se toma en cuenta la primera cotización del año, el precio de la oleaginosa subió 24,39% -equivalente a US$ 117,96- al pasar de US$ 483,72 a US$601,68 al cierre de hoy.

En lo que respecta a doce meses atrás, el precio de la oleagionsa fue de US$315,59 la tonelada el 11 de mayo de 2020. Al cotejar con los valores actuales, el incremento en términos porcentuales fue de 92,1%.

Con igual tendencia, los subproductos derivados de la soja también mostraron crecimientos interanuales de consideración.

El aceite de soja pasó de cotizar US$ 577,38 a US$ 1.478,40 la tonelada el último año, mientras que la harina trepó de US$ 315,59 a US$ 495,48 la tonelada.

El analista de mercados Carlos Etchepare dijo que el incremento se explica por "la demanda tanto externa como interna en Estados Unidos, y, particularmente, de la industria aceitera que ante la suba de los subpoductos, tienen muy buenos márgenes".

"A esto hay que sumarle que mañana el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) va a a publicar el informe sobre oferta y demanda mundial de granos, en el cual se darán a conocer las expectativa de producción para la campaña 2021/22. Esto generó que los fondos especulativos hayan tomando una posición compradora en el mercado, lo que generó la suba", explicó Etchepare a Télam.

Según un relevamiento publicado por la corredora Granar, el mercado espera que los stocks de la campaña 2020/21 en el país del norte se reduzcan de 3,25 a 3,18 millones de toneladas en promedio, mientras que la producción de dicho país en 120,59 millones de toneladas para el ciclo 2021/22.

En cuanto a lo que puede pasar en el mediano plazo con los precios del commodity, Etchepare dijo que dependerá del clima en Estados Unidos.

"A partir de ahora se a va a empezar a mirar con más detenimiento el clima y, si funciona bien, debería bajar el precio. Por ejemplo, la posición de noviembre, que es cuando ingresa la cosecha estadounidense, está en US$ 525 la tonelada", concluyó el especialista.

