La situación de la pandemia en la ciudad de Buenos Aires puede condicionar el reinicio de La Liga Nacional

Las medidas de aislamiento seguirán, en principio, hasta el 28 de junio en el país, pero existen matices en las distintas provincias. Mientras el 85 por ciento del territorio argentino camina hacia una “cuarentena oxigenada” y entra en etapas de mayor normalidad, en el AMBA (que abarca a CABA y el Gran Buenos Aires) seguirá en su modo más duro. Fuera de esa zona, la duplicación del contagio es de 43,8 días, según afirmó el presidente Alberto Fernández.

Poniendo el foco en la reanudación de La Liga Nacional de básquet, el problema se concentra en el territorio donde están San Lorenzo y Ferro, dos de los ocho equipos que participarán en la definición de la competencia. Justamente, la Asociación de Clubes (AdC) todavía no dispuso una fecha exacta, pero su presidente, Gerardo Montenegro, afirmó que la intención es volver a los entrenamientos en julio y terminar la temporada 2019-2020 en agosto.

Ahora bien, la realidad del AMBA es una incógnita a futuro, y la posibilidad de que el aislamiento se extienda al mes de julio pone en jaque las intenciones de los dirigentes del básquet nacional. Hace unos días, Pablo Trucco, dirigente de Ferro, dialogó con el sitio Básquet Plus y dejó en claro que la participación de ambos clubes de Buenos Aires, tiende de un hilo y La Liga también.

"Yo tengo entendido que si no se puede jugar en agosto se va a cancelar porque no tiene sentido prolongar esto eternamente. Me parece que la complicación acá está en Ferro y San Lorenzo, no en los demás. Lo veo complejo desde el punto de vista sanitario, porque no creo que habiliten los entrenamientos en Buenos Aires, para empezar. Salvo que cambie algo drásticamente. Y si se vuelve a jugar, nos pusimos de acuerdo en hacerlo de esa manera, con dos cuadrangulares", afirmó.

En ese sentido, el jueves pasado la conducción de la Asociación de Clubes (AdC) y de la Confederación Argentina (CABB) presentaron al ministro de Turismo y Deportes el proyecto y protocolo para jugar la etapa final de la Liga Nacional, con ocho equipos (incluyendo los dos de Buenos Aires). La presentación fue de manera virtual y los dirigentes de básquet argentino esperan la respuesta de Matías Lammens para definir el campeón de la 2019/2020, además de los clasificados a los torneos internacionales.

La respuesta del Ministerio se espera que ocurra en el presente mes de junio, para que en julio los equipos puedan entrenarse y disputar la fase final en agosto. En una nota con Enredacción los prepadores físicos de Instituto y San Lorenzo, apuntaron a que por lo menos, se consideren de cuatro a seis semanas de entrenamiento para ponerse a punto físicamente. Sino el riesgo de lesiones aumentaría considerablemente para los principales protagonistas.

Para volver a las prácticas, los clubes necesitan que cada de una de sus provincias los autoricen, en el caso de Instituto, la gobernación de Juan Schiaretti y la Agencia Córdoba Deportes a las órdenes de Héctor Campana.

Otro de los puntos que siguen sin definirse, es la sede donde se llevará a cabo la definición. En los últimos días, tanto Corrientes como San Luis se ofrecieron como probables sedes para retomar la definición, debido a la menor circulación del virus. Recién se sabrá algo a respecto cuando haya una respuesta del ministro Matias Lammens.

EL INVIERNO Y EL VIRUS

"Estamos cursando la semana 23. En general las semanas epidemiológicas con mayor registro de casos respiratorios se encuentra entre la 25 y la 27 (que corresponde desde 14 de junio al 4 de julio este año)", detalló a Clarín Teresa Varela, directora de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. En el medio, el 28 de junio -una semana después del comienzo del invierno- concluye el plazo de la nueva extensión de la cuarentena​.

El Ministerio de Salud informó este lunes que en las últimas 24 horas hubo 826 contagios nuevos y que fallecieron 29 personas. Del total de casos que se confirmaron en las últimas 24 horas, 420 pertenecen a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 344 a la provincia de Buenos Aires, 45 a Chaco, 11 a Río Negro, 2 a Entre Ríos, 1 a Mendoza, 1 a Misiones, 1 a Chubut y 1 a Córdoba.

La predominancia de casos en el AMBA es clara, y aunque hace 3 días que la zona se encuentra en un "estancamiento" en cuanto a la cantidad de casos, todavía es apresurado anticipar un diagnostico de lo que viene, según afirman los especialistas.

El panorama no es alentador, y a pesar de que las intenciones son claras, todavía no hay un horizonte claro para retomar la competencia. La pandemia sigue teniendo el control de la situación, y lo que ocurra esta semana en la provincia de Buenos Aires, será fundamental para los planes del básquet nacional.

--

--