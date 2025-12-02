La senadora López presentó una denuncia penal por lesiones, amenazas y agresiones contra personal de seguridad del Senado

La senadora nacional por Tierra del Fuego, Cristina López (Fuerza Patria), radicó este lunes una denuncia penal por lesiones, amenazas y agresiones sexuales contra personal de seguridad del Senado de la Nación.

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, los hechos denunciados por López ocurrieron luego de que jurara por los “30.000 desaparecidos”. Personal de la vicepresidenta de la Nación habrían ingresado al despacho, cambiado la cerradura, “fajado” la puerta y retirado la placa que identifica el despacho de la denunciante.

“El accionar de Villarruel no tiene antecedentes en la historia democrática. López fue agredida física y sexualmente cuando quiso recuperar los objetos personales que quedaron adentro”, remarcaron allegados a la senadora.

Asimismo, añadieron: “Durante un forcejeo en la puerta de su despacho, la representante fueguina resultó agredida por personal que responde a la vicepresidenta, Victoria Villarruel”.

“El viernes pasado, luego que la senadora fueguina jurara por los `30.000 desparecidos`, la vicepresidenta Villarruel aprovechó que no había personal en el despacho, para cambiar la cerradura y poner una faja en la puerta, además de retirar la placa como senadora nacional. En el interior del despacho, quedaron objetos de la senadora López, entre ellos su computadora personal”, indicaron.

Según afirmó personal de Seguridad del Senado, “fue la propia Villarruel la que ingresó al despacho de la senadora, con personal que cambió la cerradura, colocó una faja en la puerta y retiró la placa de la senadora nacional”.

“Uno de los jefes de Seguridad le reconoció a la senadora nacional, Juliana Di Tullio, que Villarruel en persona ingresó al despacho, el viernes pasado”, precisaron.

“Que la vicepresidente Villarruel ingrese de manera ilegal al despacho de otro senador nacional es un ataque de extrema gravedad institucional y una violación a la autonomía del Poder Legislativo”, afirmó López.

Y agregó: “Los dueños del Senado de la Nación son los senadores, no la vicepresidenta. Ninguna autoridad puede impedir que un legislador acceda a su lugar de trabajo”. Desde hace dos semanas, López y su equipo trabajan en el despacho del senador saliente por Salta, Sergio Leavy.

Ambos senadores, pertenecientes a un mismo espacio político, acordaron que el histórico despacho, que fue utilizado durante décadas por senadores fueguinos, vuelva a ser el lugar de trabajo de una representante de Tierra del Fuego.

Esta decisión política, le fue comunicada con antelación a la Presidencia del Senado por el interbloque de Unión por la Patria, de la misma manera que se hizo en el caso de otros senadores.

Ningún otro despacho en el Senado fue fajado, ni le cambiaron la cerradura, estando senadores del oficialismo y de la oposición con acuerdos políticos similares a los de López y Leavy.

Este lunes, la senadora López, luego que Villarruel no contestara ninguno de sus mensajes y llamadas durante el fin de semana, se presentó en su oficina junto a un cerrajero, para recuperar sus objetos personales que habían quedado adentro del despacho.

Personal de seguridad del Senado, que había realizado una barricada con dos sillones frente a la puerta, se lo impidió y se produjo un forcejeo y una agresión física contra la senadora nacional.

La lesión fue constatada por Gustavo Apreda, médico del Senado, quien describió un “hematoma a nivel de zona superior del tobillo derecho de 5 por 3 centímetros. La senadora fueguina también presentó dolores internos en su brazo derecho. Tras la constatación médica, López realizó la denuncia penal contra sus agresores.

“Si se permite que una autoridad del Senado pueda castigar a un senador por su postura, mañana se podrá hacer lo mismo con cualquier representante. Es un mensaje muy peligroso para la democracia”, señaló la denunciante.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

