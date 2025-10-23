La semaglutida original de Novo Nordisk ya está disponible en Argentina para el tratamiento de la obesidad y del sobrepeso

Novo Nordisk anunció que llegó a la Argentina y ya está disponible Wegovy® (semaglutida), un agonista del receptor GLP-1 de origen biológico, con un 94% de similitud con la hormona GLP-1 humana que desarrolla el organismo. Esta medicación induce la pérdida de peso al reducir el apetito y aumentar la sensación de saciedad, lo que ayuda a las personas a comer menos, reduciendo su ingesta calórica. En estudios clínicos, demostró producir una reducción de peso del 20% en un tercio de los pacientes, y del 17% como promedio general.

La llegada de esta nueva medicación es fruto de décadas de investigación en cardiometabolismo que llevó adelante Novo Nordisk para descifrar el funcionamiento de la hormona GLP-1 y lograr desarrollar en el laboratorio análogos que replicaran su funcionamiento, y que -con un muy buen perfil de seguridad- generaran además un impacto terapéutico significativo capaz de contribuir al control del peso corporal y mejorar el manejo de factores de riesgo cardiometabólico.

Wegovy® llega en sus presentaciones de 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg, 1.7 mg y 2.4 mg, que es la dosis de mantenimiento. Esta medicación ha sido aprobada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) como complemento a una alimentación saludable y actividad física, para el control de peso en adultos con obesidad y para aquellos con sobrepeso (determinados por IMC) y la presencia de alguna comorbilidad asociada al peso. También está indicada para adolescentes a partir de 12 años con un IMC inicial en el percentil 95 o superior, según su edad y género (obesidad) y un peso corporal superior a 60 kg. Fue aprobado por autoridades regulatorias de referencia como la FDA de los Estados Unidos y EMA, de Europa, entre muchas otras.

La obesidad representa un desafío significativo para la salud pública. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 8 personas en el mundo vive con obesidad (cerca de 890 millones) y unos 2.500 millones de adultos tienen sobrepeso; sumados a más de 390 millones de niños y adolescentes con sobrepeso y 160 millones con obesidad.

La obesidad está asociada a más de 200 posibles complicaciones de salud, incluyendo diabetes tipo 2, enfermedades hepáticas, enfermedades cardiovasculares como la hipertensión arterial, colesterol elevado y ciertos tipos de cáncer.

“Está demostrado que el mejor camino para lograr un adecuado control del peso corporal comienza con una consulta con un profesional de la salud. Este indicará los estudios correspondientes y juntos podrán determinar un programa sostenible en el tiempo, diseñado específicamente para responder a los objetivos, necesidades, posibilidades y expectativas de cada persona”, sostuvo la Dra. Mónica Katz, médica especialista en Nutrición, expresidenta de la Sociedad Argentina de Nutrición.

En líneas generales, insistió, “un plan de control del peso incluirá siempre, con matices, educación alimentaria y determinados ajustes en la alimentación, llevar una vida activa incorporando actividad física, procurar dormir mejor de noche, aprender a gestionar el estrés y otras emociones, identificando por qué comemos cuando comemos (por hambre real, ansiedad, estrés, enojo, aburrimiento o costumbre). Como complemento a todo esto, la llegada de las alternativas terapéuticas -como la semaglutida, que es la primera- representan un avance que es una bisagra en el tratamiento, pero no sustituyen ninguno de los otros elementos”, describió la Dra. Katz.

“Conocemos en profundidad a los análogos de GLP-1, porque hace varios años que vienen usándose para la diabetes y para el sobrepeso y la obesidad. Esta nueva generación, que es la semaglutida, con más potencia, logra resultados muy contundentes en términos de descenso de peso y mejoras metabólicas en general; puede ser una gran aliada en el marco de un tratamiento integral. Se vio en todos los estudios clínicos y lo vemos todos los días en el consultorio”, puntualizó la especialista.

Respecto de la potencia de semaglutida, a mayor dosis, se obtiene más descenso de peso. Los resultados del estudio STEP UP mostraron que una dosis más elevada de Wegovy® (semaglutida 7,2 mg) hizo que un tercio de los pacientes perdieran al menos 25% de su peso, con una reducción de peso promedio del 21%.

“Es importante hacer siempre un uso responsable de los medicamentos y la semaglutida requiere indicación y seguimiento médico; se adquiere exclusivamente en farmacias presentando una receta”, sostuvo la Dra. Daniela Conterjnic, directora médica de Novo Nordisk Argentina, filial local de la compañía que desarrolló y comercializa la semaglutida original (Wegovy® y Ozempic®).

MÁS ALLÁ DE LA BALANZA

El Dr. Ernesto Duronto, médico cardiólogo, director asociado de la Revista Argentina de Cardiología, de la Sociedad Argentina de Cardiología, y jefe de Unidad Coronaria y del Departamento de Docencia e Investigación en la Fundación Favaloro, explicó que “bajar de peso tiene un impacto sistémico sobre la salud, mejorando todo el perfil cardiorenohepatometabólico (niveles de glucemia, tensión arterial, lípidos, hígado graso y función renal, entre otros indicadores). Semaglutida 2.4 mg ofrece beneficios más allá del descenso de peso. Demostró, por ejemplo, reducir significativamente el riesgo de desarrollar eventos cardiovasculares mayores y muerte por cualquier causa”.

Específicamente, en el estudio SELECT, el uso de semaglutida 2.4 mg redujo un 20% el riesgo de ACV no fatal, infarto no fatal y muerte cardiovascular, y un 19% el riesgo de muerte por cualquier causa. Semaglutida 2.4 mg proporciona mejoras clínicamente relevantes en los factores de riesgo cardíaco, renal y metabólico en pacientes con obesidad.2,,,

Esa investigación también demostró que disminuye un 23% la necesidad de revascularización coronaria (colocación de by-pass o stent). Por otro lado, en estudios de vida real como SCORE semaglutida 2.4 mg demostró una reducción del 42% del riesgo de infarto no fatal, ACV no fatal y mortalidad por todas las causas versus el tratamiento estándar. Además, el estudio STEER, presentado en el último congreso de la Sociedad Europea para el Estudio de la Diabetes -a mediados de septiembre en Madrid-, demostró que el uso en la vida real de semaglutida reduce un 29% el riesgo de infarto no fatal, ACV no fatal y mortalidad por todas las causas versus tirzepatida.

“Este tratamiento también mejora el manejo de la insuficiencia cardíaca e, inclusive, brinda beneficios por fuera del cardiometabolismo, tales como mejora en artrosis de rodilla. Esto refleja cómo, además de mejorar indicadores de riesgo cardiovascular, se logra una mejora integral de la salud, incluyendo aspectos vinculados a la calidad de vida, que van más allá de los objetivos terapéuticos iniciales”, reconoció el Dr. Duronto.

“En Novo Nordisk, hemos estado investigando en obesidad en los últimos 25 años y, tras mucho esfuerzo e inversión en investigación y desarrollo a nivel global, logramos poner a disposición herramientas con la capacidad real de mejorar la calidad de vida de las personas. Estamos sumamente entusiasmados con lo que representa este lanzamiento en Argentina y destacamos el valor de promover y defender el ciclo virtuoso de la innovación científica, que es la que permite encontrar soluciones que contribuyan a abordar desafíos de salud tan complejos como, en este caso, la obesidad y seguir trabajando para desarrollar los tratamientos del futuro”, sostuvo Carlos Otheguy, Gerente General de Novo Nordisk Argentina.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.