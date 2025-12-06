La Selección argentina jugará el Grupo J del Mundial 2026 ante Argelia, Austria y Jordania

La Selección argentina disputará el Grupo J del Mundial 2026, que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México, y donde se enfrentará con Argelia, Austria y Jordania, luego del sorteo que se llevó a cabo en el Centro John F. Kennedy de la ciudad de Washington.

El debut para los dirigidos por Lionel Scaloni, que irán en busca de su cuarta estrella, será el 16 de junio frente a Argelia, mientras que seis días después les tocará con Austria y cerrarán su participación en la fase de grupos ante Jordania el 27 del mismo mes. Los horarios en los que se llevarán a cabo estos encuentros se conocerán este sábado.

Los encuentros correspondientes al Grupo J del Mundial se llevarán a cabo en el Arrowhead Stadium de Kansas, el Levi´s Stadium de San Francisco y el AT&T Stadium de Dallas.

El único antecedente entre la Selección argentina y Argelia data de 2007, en un durísimo encuentro donde los por entonces dirigidos por Alfio Basile se impusieron 4-3 en el Camp Nou. Contra Austria, la “Albiceleste” jugó dos veces. La primera de ellas fue una goleada 5-1 en Viena y la segunda un empate 1-1 en 1990, antes del inolvidable Mundial de Italia. Por último el de la Copa del Mundo del año que viene será el primer cruce con Jordania.

En caso de superar la fase de grupos, que metará a los dos primeros de cada zona y a los ocho mejores terceros en las rondas de mata mata, Argentina tendrá tres posibilidades en el cruce de los 16avos de final:

-Si es primero, chocará contra el segundo de la Zona A, que integran España, Arabia Saudita, Cabo Verde y Uruguay.

-Si es segundo chocará contra el puntero de esa misma zona.

-En caso de ser tercero se podría cruzar con cinco rivales: los ganadores de los grupos D, G, L, B y K.

Así quedaron los grupos del Mundial 2026

Grupo A:

-México

-Sudáfrica

-Corea del Sur

-Macedonia del Norte/Dinamarca/República Checa/Irlanda

Grupo B:

-Canadá

-Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia y Herzegovina

-Qatar

-Suiza

Grupo C:

-Brasil

-Marruecos

-Haití

-Escocia

Grupo D:

-Estados Unidos

-Paraguay

-Australia

-Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo

Grupo E:

-Alemania

-Curazao

-Costa de Marfil

-Ecuador

Grupo F:

-Países Bajos

-Japón

-Ucrania/Suecia/Polonia/Armenia

-Túnez

Grupo G:

-Bélgica

-Egipto

-Irán

-Nueva Zelanda

Grupo H:

-España

-Cabo Verde

-Arabia Saudita

-Uruguay

Grupo I:

-Francia

-Senegal

-Irak/Bolivia/Surinam

-Noruega

Grupo J:

-Argentina

-Argelia

-Austria

-Jordania

Grupo K:

-Portugal

-Nueva Caledonia/Jamaica/República Democrática del Congo

-Uzbekistán

-Colombia

Grupo L:

-Inglaterra

-Ghana

-Croacia

-Panamá

