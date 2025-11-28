Conéctate con nosotros

Noticias

La salida de argentinos al exterior superó los 700 mil en octubre y bajó el ingreso de visitantes al país

Publicado

El aeropuerto de Ezeiza, en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: Gentileza.

El ingreso de turistas a la Argentina cayó 5,9% durante octubre, mientras que aumentó 10,8% la salida del país de los mismos, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). De esta manera, continúa la tendencia de meses previos en donde la cantidad de argentinos que viajan al exterior aumenta, mientras que disminuye la cifra de extranjeros que ingresan al país.

En octubre, ingresaron 679.200 visitantes no residentes por todas las vías de acceso al país, de los cuales 389.800 fueron turistas y 289.500 fueron excursionistas. Esto representó una caída del 5,9% con respecto a octubre del 2024.

Del total de turistas que visitaron Argentina, el 61,9% provino de los países limítrofes: Brasil, con el 23,1%, y Uruguay, con 15,1%.

Del total de los turistas no residentes, las vías de acceso estuvieron compuestas por la aérea (51,5%), la terrestre (37%) y en último lugar la fluvial/marítima (11,5%).

Con respecto a las salidas del país, octubre obtuvo 1.228.900 visitantes residentes por todas las vías internacionales. De ese total, 725.000 fueron argentinos y 503.900 excursionistas. Así, se incrementó un 10,8% interanual.

El 65,9% del turismo emisivo se dirigió a los países limítrofes: Brasil (22,1%) y Chile (19,3%) registraron la mayor cantidad.

Al igual que los no residentes, la vía aérea fue la más elegida por los argentinos con el 54,2%. Le siguió la terrestre (38,2%) y la fluvial/marítima abajo de todo (7,7%).

Es por eso que octubre registró un saldo negativo de 549.700 visitantes internacionales por todas las vías de acceso al país. Se dio como consecuencia del saldo negativo de turistas (335.200) y excursionistas (214.500).

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

