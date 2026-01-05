La quiebra del orden jurídico internacional

Asombra la frivolidad con la que se analiza lo que está ocurriendo en Venezuela. La captura de Nicolás Maduro por tropas estadounidenses va mucho más allá de la sangrienta dictadura que padece Venezuela desde hace veinticinco años.

Los crímenes de Maduro están fuera de discusión. El debate está planteado en términos de cuál es el derecho que tienen los Estados Unidos para secuestrar y someter a su justicia nacional a un dictador, y juzgarlo por un delito de narcoterrorismo cuyo tipo legal penal no es conocido por nadie.

Y los tribunales de New York que juzgarán a Maduro no son una jurisdicción internacional ni supranacional.

El orden jurídico internacional actual, que ordena y rige en el mundo de hoy, emerge y se funda en el Estatuto de Núremberg. Ello fue después de la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. El mundo civilizado decide juzgar los crímenes del nazismo con un nuevo Derecho que excede y pone límites al Derecho de las Naciones. Este nuevo Derecho supranacional pone límites al voto popular mismo, que era el fundamento de la defensa de los jerarcas nazis. Allí aparece el Derecho de los Derechos Humanos.

Se firma en 1948 la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración Americana de Derechos Humanos. EE. UU. firma ambas y las ratifica su Senado en 1951.

Estas son las reglas morales y jurídicas universales y supranacionales que la conducta de los EE. UU. ha quebrado.

A corto o mediano plazo, esta fractura del orden legal internacional impactará en todos los organismos internacionales. Caerá o se debilitarán organismos tales como las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad. Pasará lo mismo que pasó, después de la Segunda Guerra Mundial, con la Liga de las Naciones.

Lo mismo va a pasar con la OEA, con la Corte Europea de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y hasta con el mismo FMI. Caerá la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia. Es decir que los habitantes del planeta entraremos en un limbo jurídico y moral, en el cual la justicia la impartirán los países con mayores arsenales misilísticos y nucleares.

El orden jurídico internacional era un orden débil y deficiente, pero mil veces preferible a un limbo jurídico y ético.

Es sabido que la primera víctima en toda guerra es la verdad, y la guerra de Venezuela tiene varias verdades que deben transparentarse.

Sin caer en teorías conspirativas, la primera verdad que aparece como posible es la de un acuerdo ruso–americano, por el cual EE. UU. queda con manos libres en América y deja manos libres a Rusia en Ucrania y en todos los países que integraron la URSS. Ese pacto no es de amistad sino de intereses mutuos. El mundo parece haberse dividido en tres esferas de poder: Asia para China, Ucrania y los países europeos que fueron parte de la URSS para Rusia, y América para los americanos. Es decir, la Doctrina Monroe en pleno vigor.

La segunda verdad que debería transparentarse en poco tiempo es la ecuación económica que subyace detrás de la captura de Maduro. El petróleo de la cuenca del Orinoco, que supera el 17% de las reservas del mundo, tiene tanta o más importancia para los EE. UU. que los Derechos Humanos del pueblo venezolano.

La tercera verdad que se debe transparentar es que, con la fractura del orden jurídico internacional, se quiebra una cultura de la legalidad. Al mundo le costó más de 50 años internalizar a la ley como regla de conducta, y la pérdida de esa cultura de la legalidad será el costo mayor que pagará la humanidad por este cambio estratégico en el mundo.

Y en Argentina, el presidente Milei comete un gran error al humillarse frente a la presidencia imperial de Trump. Había otra forma de expresar el apoyo ideológico de Milei a Trump menos vergonzante. Y cabe decir que este apoyo sumiso de Milei a Trump de nada le servirá a los intereses de la República: ni bajarán las tasas de interés, ni se abrirán los mercados voluntarios de deuda, ni los tribunales de New York modificarán las condenas contra Argentina.

* Juan Carlos Vega. UCC – UCL. Ex Presidente de la Comisión Penal de la HCN.

VER MÁS ARTÍCULOS DE JUAN CARLOS VEGA.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.