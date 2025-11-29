Conéctate con nosotros

Luego de dos derrumbes, la Provincia cerró todos los polideportivos e hizo una denuncia en la Justicia

Publicado

El derrumbado Polideportivo de Miramar de Ansenuza. (Foto: Gentileza Canal 12).

El Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través del Ministerio de Desarrollo Social, informó que, “como medida inmediata y preventiva, dispuso el cierre total de todos los polideportivos provinciales”. La decisión se tomó luego de que un fuerte viento derribara las instalaciones de un polideportivo en Miramar de Ansenuza.

Este hecho ocurrió el viernes, cuando una tormenta de viento y lluvia azotó la localidad del noreste provincial y el polideportivo construido por la Provincia se desplomó. No fue el único, ya que una semana antes, en Córdoba Capital, una tormenta tiró el techo del polideportivo de barrio Los Álamos. Allí varios niños resultaron con lesiones y una adolescente de 14 años estuvo internada durante varios días por el suceso, pero ya fue dada de alta.

En relación al polideportivo de la ciudad de Miramar, el gobierno precisó que “la estructura se encontraba en etapa de obra y no había sido formalmente entregada por la empresa a la Provincia. Asimismo, en función del contrato vigente, la empresa contratista mantiene la responsabilidad técnica, estructural y operativa de la construcción y del predio”. Sin embargo, la información oficial no detalla cuál es la empresa constructora que estuvo a cargo de la obra.

En tanto, “debido a la gravedad del episodio y con el fin de esclarecer lo sucedido, la Provincia decidió realizar la denuncia pertinente en la Justicia e iniciar la investigación administrativa correspondiente”.

CIERRE DE POLIDEPORTIVOS

Según informó el gobierno, la disposición de cierre preventivo alcanza a los polideportivos construidos en años anteriores, los recientemente inaugurados y los que están en construcción cuyo avance de obra se paraliza para revisar lo ejecutado.

“La decisión tiene como objetivo resguardar la integridad de las personas que utilizan estos espacios y garantizar que ninguna estructura presente riesgos de ningún tipo”, afirma el comunicado.

Dado que estos polideportivos fueron cedidos oportunamente a los municipios, la Provincia solicitó a los intendentes que “acompañen y colaboren en esta tarea preventiva, a fin de avanzar conjuntamente en la revisión integral que incluye su infraestructura eléctrica”.

En este marco, se convocará a los colegios profesionales de ingenieros, así como a universidades y organismos técnicos especializados para sumarse a los equipos de gobierno provincial y a los municipios en esta tarea.

Por último, el gobierno indicó que “habilitará los polideportivos de manera progresiva en la medida que garantice la seguridad de estos espacios recreativos”.

El Valle

News

