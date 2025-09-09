La producción manufacturera cayó en julio: 1,1% interanual y 2,3% con respecto al mes previo

El índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) marcó una caída del 1,1% en julio con respecto al mismo mes del año anterior, que a su vez había caído 5,5% contra julio de 2023. En tanto, disminuyó 2,3% en relación a junio, según informó e Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

De esta manera, la industria vuelve a registrar una baja luego de siete meses, siendo noviembre del 2024 el último mes con resultado negativo (-1,7% interanual). Pese a ello, el desempeño industrial en los primeros siete meses del año es inferior a 2023 y 2022.

En el acumulado de los primeros siete meses del año, el IPI manufacturero cerró en 5,8% por arriba del mismo período del año anterior. El índice serie tendencia-ciclo también registró un decrecimiento: 0,9% respecto a junio.

Durante el séptimo mes del año, 9 de las 16 divisiones de la industria presentaron caídas interanuales. “Alimentos y bebidas” (-3%); “Prendas de vestir, cuero y calzado” (-10,7%); “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes” (-8,4%); “Productos de metal” (-8,5%); “Sustancias y productos químicos” (-2%); “Maquinaria y equipo” (-4,7%); “Productos textiles” (-10,1%); “Industrias metálicas básicas” (-2%); y “Productos de caucho y plástico” (-0,2%) fueron los sectores que terminaron por debajo del índice.

Del lado de las subas, “Otros equipos, aparatos e instrumentos” (15,9%); “Madera, papel, edición e impresión” (6,8%); “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras” (12,3%); “Productos minerales no metálicos” (9,1%); “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear” (2,8%); “Otro equipo de transporte” (12,2%); y “Productos de tabaco” (2,9%), fueron los sectores que se ubicaron por encima del índice.

Dentro de la expectativa por parte de la industria, la mayoría se muestra negativa en cuanto a los resultados del período agosto-octubre 2025 respecto al mismo período del 2024.

El 38,9% cree que la demanda interna disminuirá, el 23,7% cree que las exportaciones no aumentarán y el 24% piensa que la utilización de la capacidad instalada va a seguir disminuyendo en el período agosto-octubre.

Las importaciones, por su parte, ganan terreno dentro del sector: el 25,1% cree que aumentarán las importaciones totales de insumos, mientras que un 17,1% piensa que disminuirán. Sin embargo, la tendencia se ve marcada por la respuesta de que no tendrán variación (57,8%).

UNA POR UNA, LAS DIVISIONES DEL IPI MANUFACTURERO

-Otros equipos, aparatos e instrumentos: 15,9%.

-Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras: 12,3%.

-Otro equipo de transporte: 12,2%.

-Productos minerales no metálicos: 9,1%.

-Madera, papel, edición e impresión: 6,8%.

-Productos de tabaco: 2,9%.

-Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear: 2,8%.

-Productos de caucho y plástico: -0,2%.

-Sustancias y productos químicos: -2%.

-Industrias metálicas básicas: -2%.

-Alimentos y bebidas: -3%

-Maquinaria y equipo: -4,7%.

-Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes: -8,4%.

-Productos de metal: -8,5%.

-Productos textiles: -10,1%.

-Prendas de vestir, cuero y calzado: -10,7%.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.