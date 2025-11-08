La producción industrial cayó 0,7% interanual en septiembre

La producción industrial registró una caída de 0,7% interanual en septiembre, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En septiembre, el índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) mostró una caída de 0,7% respecto a igual mes de 2024. Además, el índice de la serie desestacionalizada registró una variación negativa de 0,1% con respecto a agosto.

El acumulado de enero-septiembre de 2025 presentó un incremento de 3,8% interanual.

En septiembre de 2025, siete de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas interanuales. En orden a su incidencia en el nivel general, se registraron caídas en “Prendas de vestir, cuero y calzado”, 14,0%; “Productos de metal”, 11,8%; “Productos de caucho y plástico”, 11,1%; “Productos textiles”, 20,5%; “Productos minerales no metálicos”, 6,0%.

También en “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes”, 2,5%; e “Industrias metálicas básicas”, 1,0%.

Por su parte, mostraron subas, en orden de incidencia, las divisiones de “Sustancias y productos químicos”, 2,2%; “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear”, 7,6%; “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, 8,8%; “Maquinaria y equipo”, 4,5%; “Madera, papel, edición e impresión”, 3,1%; “Alimentos y bebidas”, 0,7%; “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras”, 3,5%; “Otro equipo de transporte”, 16,4%; y “Productos de tabaco”, 0,1%.

El Indec informó además que, en septiembre, el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) mostró una suba de 6,8% respecto a igual mes de 2024.

En el acumulado de los nueve meses transcurridos de 2025 del índice serie original presentó un aumento de 7,8% respecto a igual período de 2024. En septiembre, el índice de la serie desestacionalizada mostró una variación positiva de 0,9% respecto al mes anterior.

Los datos del consumo aparente de los insumos para la construcción en septiembre de 2025 mostraron, con relación a igual mes del año anterior, subas de 42,9% en mosaicos graníticos y calcáreos; 42,0% en artículos sanitarios de cerámica; 27,1% en asfalto; 25,1% en hormigón elaborado; 22,3% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); 12,7% en hierro redondo y aceros para la construcción; entre otros.

En cuanto a los puestos de trabajo registrados en la actividad de la construcción en el sector privado, en agosto este indicador registró una suba de 3,3% con respecto al mismo mes del año anterior y en el acumulado enero-agosto de 2025 presentó una baja de 0,6% con respecto al mismo período del año anterior.

La superficie a construir, autorizada por los permisos de edificación otorgados para la ejecución de obras privadas en una nómina representativa de 246 municipios, registró en agosto de 2025 una suba de 1,5% con respecto al mismo mes del año anterior. La superficie autorizada acumulada durante los primeros ocho meses de 2025 en su conjunto registró una suba de 7,4% con respecto al mismo período del año anterior.

En este contexto, el 67,0% de las empresas que realizan principalmente obras privadas prevé que el nivel de actividad del sector no cambiará durante los próximos tres meses, mientras que 23,3% estima que disminuirá y 9,7%, que aumentará.

Entre las empresas dedicadas fundamentalmente a la obra pública, 64,5% opina que el nivel de actividad no cambiará durante el período octubre-diciembre de 2025, mientras que 22,2% cree que disminuirá y 13,3%, que aumentará.

Con respecto a la evolución de las necesidades crediticias para los próximos tres meses, 43,7% de los consultados dedicados a obras privadas estima que no variará, 34,0% no toman créditos y 18,4% cree que aumentarán, entre otras respuestas.

Entre los empresarios dedicados a obras públicas, 48,9% dijo que no variará, 25,6% cree que aumentarán y 22,2% no toman créditos, entre otras.

Las empresas que realizan principalmente obras privadas y aquellas que se dedican mayormente a la obra pública toman crédito en 68,6% y 65,5%, respectivamente, de las bancas privada y pública.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

