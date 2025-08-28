Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

La producción de acero mejoró un 4,3% respecto a julio del año pasado

Publicado

Imagen ilustrativa. (Foto: Gentileza).

La producción de acero crudo alcanzó en julio las 327.500 toneladas, que representa una suba interanual de 4,3%, según datos de la Cámara del Acero Argentino. En tanto, con relación a junio se verificó una mejora de 2,3% sobre las 320.100 toneladas previas.

En el mismo período, la producción de laminados terminados en caliente fue de 277.600 toneladas, lo que implicó una suba del 5,8% frente a junio de 2025 (262.500 toneladas), aunque mostró una caída del 5,3% en la comparación interanual con julio de 2024 (293.200 toneladas).

La producción de hierro primario se situó en 132.300 toneladas, un 9,7% menor a la de junio de 2025 (146.500 toneladas) y un 22,1% inferior a la de julio de 2024 (170.000 toneladas).

Córdoba Turismo

Por último, los planos laminados en frío alcanzaron las 103.200 toneladas, una variación del 9,2% inferior respecto a junio de 2025 (94.500 toneladas), pero un 9% mayor si se compara con julio de 2024 (94.600 toneladas).

Para el presente año 2025, se anticipa un nivel de demanda de acero levemente superior al de 2024, aunque todavía se mantendrá por debajo de los niveles registrados en años anteriores, señalaron desde la Cámara.

Epec

La actividad de los sectores demandantes del acero presentó diferencias. El sector de la construcción mantuvo una baja actividad, con despachos de cemento que incrementaron un 9,6% respecto a junio, pero con una baja del 2,8% en relación con julio de 2024.

El sector automotor registró una baja del 12% en la producción nacional de julio respecto a junio, por paradas de planta, y un descenso del 15% con relación a julio del año pasado. Sin embargo, el acumulado de los primeros siete meses de 2025 mostró una suba del 10,1% frente al mismo período de 2024.

Telecom

El sector de maquinaria e implementos agrícolas mantuvo su nivel de demanda, aunque persisten preocupaciones por el alza de las tasas de interés y por las importaciones de maquinaria nueva y usada, así como de componentes, principalmente de Brasil y China, que impactan la producción nacional.

Los sectores vinculados al consumo masivo, como línea blanca, envases de hojalata y tambores, vieron su producción local impactada por el incremento en la importación de productos terminados.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

News

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

GYM

En este articulo:, ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
Columnistas 2025

Te puede interesar

Noticias

Denuncia de presuntas coimas en Discapacidad: La Policía halló a Spagnuolo y le secuestró celulares y una máquina de contar billetes

El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo fue localizado este viernes en una vivienda del partido bonaerense de Pilar,...

Hace 6 días

Noticias

Río Cuarto: Estudiantes recibieron cinco motos donadas por el municipio para completar su formación técnica

En el marco de un proyecto impulsado por la Secretaría de Prevención y Convivencia Ciudadana, estudiantes del IPET 79 Renato De Marco recibieron cinco...

Hace 6 días

Noticias

Córdoba: Advierten que el riesgo de incendios es extremo

La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofe y Protección Civil advirtió que debido a las condiciones meteorológicas actuales y pronosticadas, hasta el próximo...

Hace 6 días

Noticias

En Rosario: El presidente criticó al Congreso y la oposición y mantuvo silencio sobre la denuncia de cobro de coimas en Discapacidad

El presidente Javier Milei cuestionó este viernes a los sectores del Congreso que sancionaron leyes rechazadas por el Gobierno, al advertir que “les resulta...

Hace 6 días