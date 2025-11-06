Conéctate con nosotros

La producción automotriz cayó casi 10% interanual en octubre

Un Renault Sandero. (Foto: Prensa / Archivo).

La producción automotriz cayó 9,9% en octubre, medida en forma interanual, informó la cámara ADEFA, que engloba a las terminales. La producción de vehículos alcanzó en octubre las 47.204 unidades, 0,2% por encima de septiembre.

Las terminales exportaron 29.622 unidades, es decir, 12,1% más en su comparación con el mes anterior, pero 17,6% menos respecto del volumen que se contabilizó en octubre del 2024. En ventas mayoristas, el sector comercializó a la red de concesionarios 44.801 vehículos en octubre, 17,4% menos comparado con el desempeño de septiembre, y 2,7% por sobre los volúmenes de octubre del 2024.

En el acumulado enero-octubre, el sector continúa transitando por terreno positivo, con un total de 426.447 unidades producidas, lo que representa un alza de 2,8% por sobre el volumen del mismo período del 2024.

En exportaciones, las terminales enviaron al exterior 29.662 vehículos en octubre, lo que representó una mejora de 12,1% respecto de septiembre y una baja de 17,6% en la comparación interanual.

El volumen acumulado de exportación en estos primeros 10 meses fue de 229.433 unidades, un 10,3% menos que en 2024.

“Analizando los datos de octubre con relación al mes anterior, tanto producción como exportaciones mostraron crecimiento, no así las ventas mayoristas. En el acumulado, exportación es la única variable que muestra una caída ya que aún enfrenta dificultades para incrementar los volúmenes y acceder a nuevos mercados”, explicó Martín Zuppi, presidente de ADEFA.

En este contexto, el directivo reiteró que el frente externo “sigue siendo un desafío estratégico para nosotros, debido al modelo exportador de la industria”.

Al respecto, destacó que, en términos generales, “hubo una reducción en la carga fiscal a nivel nacional, entendiendo que este es un camino que debe profundizarse en la medida en que las condiciones fiscales lo permitan. Sin embargo, este esfuerzo debe ser compartido con provincias y municipios por eso la importancia de avanzar en una reforma fiscal que contribuya a mejorar la competitividad y fortalecer las exportaciones”.

En ventas mayoristas, el sector comercializó a la red de concesionarios 44.801 unidades en octubre, 17,4% menos si se compara con las entregas de septiembre y 2,7 % más si la comparación es con el mismo mes del año pasado.

De enero a octubre, las automotrices colocaron en sus redes un total de 500.021 unidades, lo que arrojó un crecimiento de 55,4% respecto de las 321.826 unidades que se comercializaron en el mismo período de 2024.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

