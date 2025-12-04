La producción automotriz cayó 29,3% en noviembre y continúa sin repuntar

La producción automotriz cayó casi un 30% en noviembre de 2025 de forma interanual (respecto al mismo mes del año pasado) y su fabricación quedó por debajo de los 40.000 vehículos. Si se toma la medición contra octubre, la pérdida asciende al 19,6%. Con 18 días hábiles de actividad, cuatro jornadas menos que el mes anterior, las terminales automotrices produjeron 37.961 unidades en noviembre.

La caída es de 19,6% respecto de octubre (47.204) y de 29,3% en relación a noviembre de 2024 (53.701). En el acumulado de los once meses transcurridos del 2025, el sector fabricó 464.408 vehículos, cifra que se ubica apenas 0,9 % por debajo del volumen registrado en igual período del año pasado (468.553 unidades).

Los datos se desprenden del informe que difundió la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) y al cual tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

Durante el anteúltimo mes del año, las terminales automotrices exportaron 31.248 unidades, que fue un 5,5% mayor que octubre de este año y 3,1% menor que en noviembre del 2024.

El volumen acumulado de envíos entre enero y noviembre se ubicó en 260.681 unidades, un 9,5% menos que en 2024.

Rodrigo Pérez Graziano, presidente de ADEFA, señaló la disparidad que hubo entre producción, exportación y ventas mayoristas aunque remarcó que el acumulado del año tuvo “cierta estabilidad”.

“La menor disponibilidad de jornadas productivas, las modificaciones en los planes industriales en algunas plantas y el reordenamiento de mercado, influyeron en el desempeño mensual de la producción. Aun así, el sector sostuvo niveles de actividad que, en el acumulado del año, muestran cierta estabilidad en producción y un crecimiento significativo en ventas mayoristas, aunque con un retroceso en las exportaciones”.

En lo que respecta a ventas mayoristas, el sector comercializó a la red de concesionarios 35.249 vehículos en noviembre: 21,3% por debajo en la medición mensual; y 12,1% por debajo en la medición interanual.

En el acumulado del 2025, las automotrices colocaron en sus redes un total de 535.270 unidades, lo que arrojó un crecimiento de 47,9% respecto de las 361.944 unidades que se comercializaron en el mismo período del 2024.

Al respecto, Pérez Graziano remarcó que el frente externo “sigue siendo un desafío estratégico” para el sector automotriz. En paralelo, pidió por la reducción de la carga fiscal, tanto a nivel nacional como provincial y municipal, entendiendo que “este es un camino que debe profundizarse en la medida en que las condiciones fiscales lo permitan”.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

