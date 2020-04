La prisión preventiva de los adultos mayores

En las situaciones de Guerra y de Pandemia afloran las verdades ocultas en la naturaleza humana. Porque en situaciones extremas o limites el ser humano se revela tal como es. Aparecen sus miserias y aparecen sus bellezas. Esta introducción viene a cuento para interpretar la medida dispuesta por Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que dispone la prohibición de salir de sus domicilios a los adultos mayores. Hay que decir que el presidente Emmanuel Macron pretendió hacer lo mismo en Francia, pero luego se rectificó.

EL SIN SENTIDO CIENTÍFICO DE LA MEDIDA Y SU ABSOLUTA INCONSTITUCIONALIDAD

Bastaría para medir el desatino de esta medida recordar que la tasa de transmisión de la enfermedad es igual en los niños que en los adultos mayores. Es decir, que los adultos mayores no son vectores privilegiados de transmisión del coronavirus. El hecho de que los adultos mayores estemos en una “zona de riesgo” significa que tenemos mayores posibilidades de morir, no que tengamos mayores posibilidades de contagiar. Y en realidad, tenemos mayores posibilidades de morir de cualquier enfermedad y no solo por coronavirus. Somos una franja de riesgo ante las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, ACV y hasta por la misma gripe.

Es decir que la decisión tomada por Rodríguez Larreta no tiene ningún fundamento científico que la sostenga. Aparece aquí con claridad la conducta demagógica de un gobernante, motivada por la sola finalidad de tener cámaras y micrófonos. Por más que se fuerce el gobernante, suena ridículo su argumento de que esta medida es para proteger a nuestros “abuelos”. Y además hipócrita. Lo más grave es que esta medida no solo carece de sentido en términos de frenar el contagio, sino que se oculta con ella el agravamiento de los cuadros psicológicos que el encierro genera en los adultos mayores. De manera especial, depresiones e intentos de suicidios.

Pero a esta ausencia de todo fundamento científico se le agrega un desconocimiento o un desprecio por parte de Rodríguez Larreta del Derecho y de la Ley. No se trata tan solo de colocar a los adultos mayores en situaciones de prisiones preventivas domiciliarias, al igual que a Amado Boudou. No solo se trata de violar el Derecho Constitucional a la libre circulación, sino que además se violan dos Tratados Supranacionales firmados y ratificados por la Argentina en los años 2016 y 2017: “La Convención Interamericana sobre derechos de las Personas Adultas Mayores” y “La Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores”. Ambos Tratados le prohíben a Rodríguez Larreta hacer lo que hizo. Y generan responsabilidad internacional del Estado y responsabilidad penal del funcionario.

Borges en el análisis que hace del Facundo de Sarmiento se pregunta que es peor para una sociedad. Si la crueldad o la ignorancia del gobernante. Y Borges responde que mucho peor que la crueldad, es la ignorancia ejercida desde el poder. Porque la ignorancia con poder es la máxima expresión de la soberbia desnuda.

La desobediencia civil frente a esta disparatada medida es legítima. Nadie puede pensar que Graciela Fernández Meijide vaya a ser detenida o condenada a trabajos comunitarios por salir de su casa a dar una conferencia.

Las situaciones de crisis aguda como la que vive el mundo desnudan el verdadero ADN de los gobernantes.

Aparecen con claridad los gobernantes decentes y los gobernantes indecentes. Los que cuidan y protegen a sus sociedades y los que se sirven de ellas para ocupar espacios de poder.

Avishai Margalit sostiene que una “sociedad decente” es aquella que no humilla a sus ciudadanos. Y la humillación consiste en no faltar el respeto al ciudadano. Rodríguez Larreta debería leer detenidamente los dos tratados en materia de Derechos Humanos de Protección de los Adultos Mayores que hemos citado, y debería leer el libro de Avishai Margalit “La Sociedad Decente” antes de tomar otras medidas disparatadas e ilegales.

