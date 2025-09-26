Polémica: Según el gobierno, la pobreza bajó al 31,6% en el primer semestre de 2025 en el país y a 29,5% en el Gran Córdoba

La pobreza llegó al 31,6% en el primer semestre de 2025 en la Argentina, según publicó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Comparada con el primer semestre del año pasado, momento en que la devaluación y las medidas económicas del gobierno nacional del presidente Javier Milei desataron una fuerte suba de la inflación, la caída es de 21,3%, ya que la pobreza afectaba al 52,9 por ciento de la población. Por su parte el CEPA (Centro de Economía Política Argentino) señala que la medición adolece de fallas, por en la canasta que mide el INDEC “los servicios y el transporte, en la estructura de consumo de los hogares, está muy por debajo de su peso real actual”.

Asimismo, el informe oficial reveló que el nivel de indigencia alcanzó el 6,9% e impactó sobre 3,2 millones de personas. Cabe recordar que el porcentaje de argentinos indigentes en el mismo período de 2024 de 18,1%, lo que implica una reducción de 11,2 pp.

En el segundo semestre de 2024 la pobreza había sido del 38,1%, mientras que la indigencia había caído al 8,2%. De esta manera, en la comparación con el período inmediatamente anterior, hubo una caída de 6,5 puntos porcentuales y de 1,3 puntos porcentuales, respectivamente.

Se trata de el nivel más bajo de pobreza desde 2018. Ese año, el índice dio 27,3% en el segundo semestre, aunque el 25,7% de los primeros seis meses de ese año sigue ubicándose por debajo del nivel informado este jueves.

Sin embargo el Centro de economía Política Argentina (CEPA) advierte sobre “la subestimación de los servicios en la ENGHo y su impacto en la medición de la pobreza”. Explica que “el peso de lo no alimentario, en particular los servicios y el transporte, en la estructura de consumo de los hogares está muy por debajo de su peso real actual. Estos rubros han tenido, durante la administración libertaria, incrementos sistemáticamente por encima al de los alimentos, pero este cambio no se refleja adecuadamente en el coeficiente que determina la Canasta Básica Total (CBT)”.

EN CÓRDOBA

En el Gran Córdoba la pobreza alcanzó un 29,5% en el primer semestre de 2025. Esto representa una baja significativa de 19,9 puntos porcentuales respecto al 49,5% medido por el INDEC en el primer semestre del año pasado.

La indigencia, en tanto, fue del 4,7% contra el 8,4% del mismo período de 2024.

