La Pampa: Ziliotto entregó viviendas en Vértiz y firmó convenio por seis más

El gobernador Sergio Ziliotto encabezó este viernes la entrega a las familias adjudicatarias de 6 viviendas del Plan Mi Casa en Vértiz y la firma de un convenio para la construcción de otras 6 nuevas casas. “Quiero ratificar el compromiso de que no vamos a abandonar el camino, vamos a seguir tozudamente con esta política de estado de construcción de viviendas en todos los rincones de La Pampa”, afirmó el gobernador en su discurso en el que habló de la “extorsión” que sufren las provincias por parte del Gobierno Nacional con la quita ilegal de fondos.

De la inauguración de viviendas, participaron, además del gobernador, el intendente Luis Giacomino; la presidenta del IPAV, Erica Riboyra; el subsecretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton; el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Hernán Pérez Araujo, funcionarios y familias adjudicatarias.

“POLÍTICA DE ESTADO”

“La entrega de viviendas es una política de estado que tiene La Pampa en toda la geografía de la provincia. Es una acción de gobierno que se mantiene inalterable a lo largo del tiempo. Construir una vivienda no solo significa generar trabajo, actividad económica porque todos los insumos salen de cada localidad, sino que tiene que ver con la dignidad de recibir una casa propia”, aseguró el gobernador Sergio Ziliotto en su discurso.

Se refirió al nacimiento del programa provincial Mi Casa, en el año 2017, en un contexto nacional “casi idéntico al que vivimos hoy, donde hay un gobierno nacional, vinculado a la derecha ideológica, tiene como principal objetivo la extorsión a las provincias”.

“Fue en el año 2017, cuando Carlos Verna siendo gobernador, a partir de un menosprecio del poder central a las provincias, puso en marcha este programa y pudimos seguir construyendo viviendas. Se asentó en una política de estado que es la descentralización, de trabajar en forma continua con el intendente, de que el intendente trabaje en conjunto con las empresas y la gente del medio, haciendo un circulo virtuoso”, recordó.

“Hoy, lamentablemente, estamos ante un gobierno nacional con la misma mirada unitaria, antifederal, con menosprecio hacia los que viven en las provincias. La extorsión del 2017 y la extorsión del 2024, no son a un gobierno, no es a un gobernador, es hacia cada habitante. Hoy pareciera que en las provincias argentinas no viven ciudadanos y ciudadanas que merecen la dignidad de ser tratados todos por igual”, enfatizó.

“UN DERECHO”

“Quiero ratificar el compromiso de que no vamos a abandonar el camino, vamos a seguir tozudamente con esta política de estado. Seguiremos construyendo viviendas porque sabemos que hay una necesidad y ante una necesidad nace un derecho. Piensen todos, principalmente nosotros y los funcionarios, que hay 39 familias en Vértiz que siguen esperando y tienen el derecho que el Estado le de la posibilidad de acceder a un techo propio”.

Ziliotto pidió solidaridad a las familias adjudicatarias. “Cada vez que paguen la vivienda estarán cumpliendo con el Gobierno y estarán cumpliendo con el que le falta la vivienda. Estas 6 familias que acceden a un techo propio han finalizado la etapa de demandar un derecho, a partir de hoy ejercen ese derecho y deben asumir una responsabilidad de fortalecer el sistema solidario”.

Agregó que “esta política de hacer viviendas la hacemos en Vertiz, que el intendente tiene el mismo signo político del Gobierno, pero también la hacemos en cada una de las localidades porque no nos interesa el signo político de quien gobierna”.

“Dejemos de lado el sálvese quien puede, esa política de individualismo que nos bajan desde arriba. La salida es colectiva, y es a través de la inversión del trabajo, del respeto, la refederalización, por eso cuenten con nosotros, nosotros no nos vamos a correr un centímetro del camino que nos trazamos, del que nos trazó la sociedad cuando nos eligió la sociedad con el voto popular”, concluyó.

“EL PLAN MI CASA ES MUY BENEFICIOSO”

El intendente Luis Giacomino destacó el programa provincial de construcción de viviendas Mi Casa. “Hoy terminamos de firmar por seis viviendas más que va a ser la solución para otras tantas familias y las soluciones están en este programa que para nosotros los intendentes resultó muy beneficioso que es el plan “Mi casa”, afirmó.

Marcó también que “las casitas se inauguran con la red eléctrica nueva que también las hicimos con una aporte del Gobierno provincial a través de la Secretaría de Energía y con trabajos de la Cooperativa Corpico. La iluminación completa LED también es de otro programa provincial de renovación de luminarias. Y la red de gas que fue lo que más trabajo nos costó, había que hacerla nueva y también la pudimos realizar con un subsidio del Gobierno de la provincia”.

Indicó que ya tienen los terrenos donde se levantarán las nuevas viviendas. “Esta vez están todos sobre la red de gas que fue lo que más nos complicó las cosas”, dijo.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.