La Pampa: El Gobierno Provincial entregó créditos de Economía Social a emprendedores santarroseños

Los créditos son por 26 millones de pesos, a tasa de interés cero, y corresponden a operatorias enmarcadas en el área de Economía Social, en cumplimiento de la Ley de Descentralización.

Un grupo de 32 beneficiarios recibió estos créditos que tienen como característica ser a tasa 0% de interés, con seis meses de gracia y pagaderos en 54 cuotas mensuales.

El acto estuvo encabezado por el ministro de Desarrollo Social y DDHH, Diego Álvarez, a quien acompañaron el intendente local, Luciano di Nápoli, la diputada nacional Varinia Marín y el legislador provincial, Espartaco Marín.

El ministro recordó que “estos montos llegan al sector en cumplimiento con lo establecido por la Ley de Descentralización. Son fondos que provienen del juego, que la Provincia distribuye entre los municipios, en este caso destinados a emprendedores y emprendedoras, y las autoridades municipales evalúan y deciden quiénes serán los beneficiarios”.

“Pueden buscar y no van a encontrar préstamos de capital en las condiciones de estos que hoy nos convocan. Son a tasa de interés cero, ustedes devuelven la misma cantidad que recibieron, no 10 o 20 veces. El único interés es que se devuelva el dinero, para que pueda ser reinvertido, en este caso por el municipio, en nuevos préstamos, para otros vecinos. Pero acá no hablamos solamente de dinero. Lo monetario es solo una parte, porque estor créditos vienen acompañados de capacitaciones, seguimiento sobre lo que se emprende. Queremos que los emprendimientos sean exitosos”, agregó.

Por su parte, el intendente agradeció al Gobierno provincial por esta posibilidad. También rescató que esta entrega es posible porque otros vecinos cumplieron sus compromisos.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.