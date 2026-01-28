Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Novedades

La Pampa: El Gobierno Provincial entregó créditos de Economía Social a emprendedores santarroseños

Publicado

Los créditos son por 26 millones de pesos, a tasa de interés cero, y corresponden a operatorias enmarcadas en el área de Economía Social, en cumplimiento de la Ley de Descentralización.

Un grupo de 32 beneficiarios recibió estos créditos que tienen como característica ser a tasa 0% de interés, con seis meses de gracia y pagaderos en 54 cuotas mensuales.

El acto estuvo encabezado por el ministro de Desarrollo Social y DDHH, Diego Álvarez, a quien acompañaron el intendente local, Luciano di Nápoli, la diputada nacional Varinia Marín y el legislador provincial, Espartaco Marín.

Turismo

El ministro recordó que “estos montos llegan al sector en cumplimiento con lo establecido por la Ley de Descentralización. Son fondos que provienen del juego, que la Provincia distribuye entre los municipios, en este caso destinados a emprendedores y emprendedoras, y las autoridades municipales evalúan y deciden quiénes serán los beneficiarios”.

“Pueden buscar y no van a encontrar préstamos de capital en las condiciones de estos que hoy nos convocan. Son a tasa de interés cero, ustedes devuelven la misma cantidad que recibieron, no 10 o 20 veces. El único interés es que se devuelva el dinero, para que pueda ser reinvertido, en este caso por el municipio, en nuevos préstamos, para otros vecinos. Pero acá no hablamos solamente de dinero. Lo monetario es solo una parte, porque estor créditos vienen acompañados de capacitaciones, seguimiento sobre lo que se emprende. Queremos que los emprendimientos sean exitosos”, agregó.

Mackentor

Por su parte, el intendente agradeció al Gobierno provincial por esta posibilidad. También rescató que esta entrega es posible porque otros vecinos cumplieron sus compromisos.

Telecom

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

News

En este articulo:, , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

Iniciativa popular, esa fantástica herramienta de participación ciudadana ignorada por el gobierno

La reforma de la Constitución de Córdoba, en 1987 en sus arts. 30/31/32 incorpora una interesante institución propia de las democracias modernas. La iniciativa...

Hace 6 días

Noticias

Trump avanza en Venezuela: El Parlamento modifica la ley de hidrocarburos para permitir la participación privada

Después de secuestrar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por vía de una operación militar, el gobierno estadounidense logró que el Parlamento venezolano apruebe...

22 enero, 2026

Noticias

Incendios: La UCR propuso incorporar el “ecocidio” al Código Penal y denunció al Gobierno por subejecutar fondos

La UCR propuso este jueves que la figura del ecocidio sea incorporada al Código Penal a través de una reforma que incluya los delitos...

22 enero, 2026

Noticias

Córdoba: Confirman los primeros casos de la temporada de dengue y chikungunya

El Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba confirmó los primeros casos de la temporada de dengue y chikungunya, ambos importados por antecedentes...

Hace 7 días