La Pampa fortalece la cooperación regional para la conservación del bosque de caldén en el centro del país

La Provincia formalizó un acuerdo de colaboración con Córdoba y San Luis para avanzar en una agenda común de gestión ambiental, restauración ecológica y desarrollo sostenible en una de las regiones más representativas del centro argentino, el caldenal.

La conservación del bosque de caldén, cuya mayor extensión remanente se encuentra en La Pampa, ocupa un lugar central en la agenda ambiental de la Provincia, por su valor ecológico, social y productivo, y por el papel estratégico que cumple en la regulación ambiental del centro del país. En ese marco, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático impulsa políticas orientadas a la protección, recuperación y gestión sostenible de los ecosistemas nativos, promoviendo el trabajo articulado con otras jurisdicciones y organismos, y una planificación ambiental basada en el conocimiento científico y la cooperación institucional.

Como parte de esta línea de acción, la Provincia de La Pampa suscribió un convenio de Colaboración con el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de Córdoba y la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable de San Luis, con el objetivo de avanzar en una estrategia común para la conservación, restauración y manejo sustentable del bosque de caldén, un ambiente endémico de la Argentina que está presente en las tres provincias.

Por la provincia de La Pampa, el acuerdo fue firmado por la secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Vanina Basso, quien estuvo acompañada por el director de Conservación de la Biodiversidad y Áreas Protegidas, Martín Zunino.

En representación de Córdoba participó la ministra de Ambiente y Economía Circular, Victoria Flores, mientras que por San Luis lo hizo el secretario de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Federico Cacace.

El acuerdo reconoce la importancia del área interprovincial donde se desarrolla el caldenal, ubicada en la fracción más austral de la región fitogeográfica del Espinal. Se trata de uno de los cinco ambientes endémicos del país, caracterizado por un paisaje diverso que combina bosques nativos en distintos estados de conservación, áreas productivas, pastizales naturales, lagunas salobres y zonas en recuperación, lo que exige una mirada integral y coordinada para su gestión.

Desde el Gobierno de La Pampa se destacó el valor de este tipo de acuerdos para abordar desafíos ambientales que trascienden los límites administrativos, ya que este tipo de ecosistemas involucran funciones ambientales clave como la regulación hídrica, el almacenamiento de carbono, la provisión de forraje y el hábitat de numerosas especies de fauna nativa. Al mismo tiempo, enfrenta procesos de degradación que incrementan el riesgo de incendios y afectan su equilibrio ecológico, reforzando la necesidad de políticas públicas planificadas a escala regional.

En ese sentido, el convenio apunta a fortalecer el trabajo conjunto en el monitoreo de la biodiversidad, la restauración ecológica con material genético local, la producción de ejemplares de caldén, la certificación de buenas prácticas productivas, la articulación operativa entre equipos técnicos y guardaparques, y la implementación de campañas de comunicación y educación ambiental orientadas a la puesta en valor del caldenal.

Asimismo, la iniciativa promueve la articulación con universidades nacionales y provinciales, organismos científicos, productores rurales y gobiernos locales, consolidando una visión que integra la conservación ambiental con el desarrollo sostenible y el fortalecimiento de las comunidades que habitan estos territorios.

Con una vigencia inicial de dos años, el acuerdo refuerza la construcción de una agenda ambiental regional basada en la cooperación interjurisdiccional, la planificación a largo plazo y el compromiso compartido con la preservación del patrimonio natural, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las políticas de acción climática que impulsa La Pampa.

La firma del acuerdo representa un paso concreto hacia una gobernanza ambiental más integrada en el centro del país, donde la articulación entre provincias se consolida como una herramienta clave para enfrentar los desafíos ambientales actuales y futuros.

