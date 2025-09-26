La Pampa: Becas “Impulsar Futuro”: el 1 de octubre comienzan las preinscripciones

Luego de la presentación oficial realizada la semana pasada por parte del gobernador, Sergio Ziliotto, el Ministerio de Educación dará inicio a la preinscripción al programa destinado a jóvenes que continúen sus estudios superiores en la Provincia, en áreas estratégicas que promueven el crecimiento educativo, social y productivo de La Pampa. Cabe destacar que el monto mensual de la beca será, desde febrero de 2026, de $300.000 (valor actualizable con salarios estatales).

Período de preinscripciones e inscripciones definitivas

Las preinscripciones se llevarán a cabo entre los días 1 y 31 de octubre inclusive del corriente año, a través de un formulario digital disponible en: https://educacion.lapampa.edu.ar/estudiantes-y-familias/becas-impulsar-futuro .

Las inscripciones definitivas se desarrollarán entre los días 5 y 31 de diciembre de 2025, mediante el sistema informático “Voz por Vos” https://vozporvos.lapampa.edu.ar/ .

Requisitos

1.- Haber cursado la totalidad del Ciclo Orientado en instituciones educativas en la provincia de La Pampa.

2.- No adeudar espacios curriculares al 31 de diciembre del año de egreso.

3.- Haber finalizado sus estudios secundarios en el año inmediato anterior al del inicio de sus estudios superiores.

4.- No ser beneficiario de beca, préstamo o similar, otorgado por el Estado Nacional, Provincial o Municipal o por persona privada.

5.- Estar inscripto como alumno en una carrera incluida en el Programa.

6.- No tener el grupo familiar la titularidad registral de más de un (1) inmueble.

7.- Tener el grupo familiar ingresos inferiores a seis (6) salarios mínimo vital y móvil. No se considerará como ingreso familiar las pensiones no contributivas por discapacidad.

8.- Completar, con carácter de declaración jurada, el formulario de inscripción y acompañar la documentación requerida en el plazo que la convocatoria prevea.

CARRERAS INCLUIDAS EN EL PRÓGRAMA (PÚBLICAS Y PRESENCIALES EN LA PAMPA)