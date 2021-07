La Oveja Hernández después de las tres derrotas: “No nos gusta vernos dominados”

El entrenador del seleccionado argentino de básquetbol, Sergio “Oveja” Hernández, admitió ayer que no le gustó verse “dominado” en las derrotas consecutivas con Australia, Nigeria y Estados Unidos en la previa a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Nos quedó un sabor de boca feo, porque no nos gusta vernos dominados, y estamos con una sensación de deuda. Pero, a la vez, sabemos que podemos darlo vuelta. Recordemos que antes de China también nos costó mucho”, analizó el DT en el contacto con la prensa de la Confederación Argentina de Básquet (CAB).

“Parece que el argentino necesita un partido oficial para rendir al máximo y acá no vinimos a eso, a competir. Vinimos a entrenar el ritmo, la dinámica, a respetar este ADN que buscamos, a lograr una agresividad defensiva y a tener la mejor posible ocupación de espacios. No a ganar”, continuó Hernández, que regresó al equipo para dirigir al seleccionado en la cita olímpica luego de un temporada en el básquet español.

Argentina, subcampeón mundial, no tendrá un grupo sencillo, ya que en el C estará junto con España -campeón del mundo-, Eslovenia -campeón de Europa- y Japón -organizador-.

Y más allá de las derrotas, Hernández aseguró: “No tengo dudas de que el equipo va a jugar bien en los Juegos Olímpicos. No sé si alcanzará para ganar, aunque en realidad ningún equipo lo sabe, pero no tengo miedo de ir a un Juego Olímpico, por cómo estamos hoy. Confío mucho en el equipo”.

“Nosotros no tenemos margen de error, porque no somos potencia, como Eslovenia, Lituania, Serbia o España, que se pueden dar el lujo de jugar seis puntos y ganar. Nosotros tenemos que jugar 10 puntos. Al 90% de los equipos, te diría al 100%, no le vamos a ganar si no jugamos 10 puntos”, adelantó sobre los Juegos Olímpicos.

La palabra del entrenador se mostró en sintonía a la del experimentado interno Luis Scola, que hace unos días marcó que “no habrá camino fácil a la medalla” y subrayó que necesitarán ganar al menos “dos partidos” en la zona de grupo para evitar un duro “choque” en los cuartos de final.

“Nosotros queremos ir a ganar. Tengo claro que con este estilo, cuando te equivocás, te cortás con tu propio filo y podés perder por 20/30 puntos. Pero es la única receta. Porque a Tokio vamos a ir a jugar a ganar, no a no perder”, explicó.

El salto de calidad dado por el equipo en el 2019 le posibilitó la chance a Facundo Campazzo (Denver Nuggets), Gabriel Deck (Oklahoma City Thunder) y Luca Vildoza (New Yorks Knicks) de pasar de la Liga Endesa de España a la NBA de los Estados Unidos. A ellos se acoplará pronto Leandro Bolmaro (Barcelona), uno de los nuevos en el seleccionado, drafteado por Minesotta Timberwolves.

“A veces no nos acordamos de la edad que tienen y todo lo que viven. Tienen 25/30 años y reciben comentarios que son genios, monstruos… Es bravo. Yo, cuando volví al país, era un ejemplo que tenía que ser presidente y entraba a un restaurante y se paraban aplaudirme. Yo porque tengo 57 años y la tengo clara, pero es fuerte”, remarcó.

“El miedo a no repetir lo del 2019 no debe existir, porque no sé por qué deberíamos repetir lo del Mundial… O, al menos, no dejemos que esas sensaciones nos quiten el disfrutar de este grupo, de ver a Campazzo, de presenciar los últimos partidos profesionales de la vida de Scola, de una Selección que verá debutar a chicos de 20 años”, finalizó Hernández.

Argentina debutará el 26 de julio en los Juegos Olímpicos frente a Eslovenia, a la 1.30 hora de nuestro país, luego continuará el 29 (España, a las 9) y el 1 de agosto (Japón, a la 1.40).

