La oposición presentó un proyecto para prohibir el juego online en Córdoba Capital

Los bloques de concejales de la UCR, Córdoba Cambia, Vamos, Fuerza de la Gente y Encuentro Vecinal presentaron un proyecto de ordenanza para prohibir “en el ámbito de la Ciudad de Córdoba la prestación del servicio de juegos de azar, apuestas mutuas y actividades conexas, realizadas en forma “on line”, virtual y mediante cualquier dispositivo electrónico y/o tecnológico”.

La iniciativa, lleva la firma de los ediles Alfredo Sapp (Presidente Bloque UCR), Juan Negri (Presidente Bloque Córdoba Cambia), Ricardo Aizpeolea (Córdoba Cambia), Armando Fernández (Córdoba Cambia), Lucas Balián (Presidente Bloque Vamos), Olga Riutort (Presidenta Bloque Fuerza de la Gente) y Juan Pablo Quinteros (Presidente Bloque Encuentro Vecinal Córdoba).

Con el planteo, los concejales opositores a la administración de Martín Llaryora (Hacemos por Córdoba), “tiene como objeto regular el llamado juego online en la capital cordobesa”.

Agrega en sus fundamentos que “como es de público conocimiento en la Legislatura de la Provincia de Córdoba legisladores del Bloque Juntos por Córdoba (UCR y Pro) han presentado un proyecto de Ley 34270/L/21 en virtud del cual se pretende regular la actividad de juego “online” en el ámbito de la Provincia de Córdoba de conformidad a lo dispuesto en el Art. 104 Inc. 39 de la Constitución Provincial (no Art. 110 Inc. 37 como reza el referido proyecto)”. Por su parte, el oficialismo provincial (PJ) no se ha expresado publicamente sobre este tema, pero prorrogó la concesión a casinos en la provincia (Grupo Roggio y Carusso) por otros cinco años a través de la Ley de Presupuesto 2022.

Sigue diciendo la iniciativa presentada en el Concejo Deliberante que “la Ciudad de Córdoba ha sostenido una férrea oposición al desarrollo de los juegos de azar en su ámbito territorial, en el entendimiento de que dicha actividad sólo genera ganancias para unos pocos y pérdidas para los jugadores en general, aumentando la pobreza en una provincia donde sus estadísticas en ese sentido tienen porcentajes de vergüenza”.

Expresa además que “toda fundamentación de implementación, regulación y fomento del juego de azar se basa en premisas falsas que no resisten un mínimo análisis serio y responsable. En el proyecto se indica que se debe reglamentar algo que “existe” (pero de manera ilegal) y que “generará nuevos ingresos para el Estado Provincial” pero en modo alguno expresa a qué costo se generan esos ingresos”.

Precisa que “Córdoba Capital desde hace casi dos décadas se ha manifestado, por intermedio de sus autoridades, enérgicamente en contra del desarrollo de los juegos de azar en su ámbito territorial”.

Recuerda que la Ordenanza 10.840 aprobada el día 03/02/2005 en su Artículo 16 expresamente “prohibió la instalación de casinos, bingos, loterías, slots, como cualquier tipo de juego de azar. Luego dicha Ordenanza fue derogada, al sancionarse, el día 12/11/2009, la Ordenanza 11.684 (Código de Espectáculos Públicos) que en su Art. 29. Inc. a. regulaba idéntica prohibición”.

Por último, afirma que “la Municipalidad de Córdoba tiene plena autonomía a los fines de regular las actividades económicas, comerciales e industriales que se desarrollan dentro de su ámbito territorial”.

