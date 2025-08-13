La oposición avanza con el proyecto que destraba la presidencia de la Comisión Investigadora del caso $LIBRA

En un paso clave para destrabar la designación de autoridades, la oposición logró dictaminar un proyecto de resolución que le permitirá, a priori, quedarse con la presidencia de la Comisión Investigadora sobre la criptomoneda $LIBRA. El escándalo también es investigado por la Justicia de Argentina y Estados Unidos.

El dictamen, respaldado por 38 firmas, se alcanzó en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento, con el aval de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica, además del apoyo del Frente de Izquierda.

La iniciativa, impulsada por el diputado Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, fue emplazada el pasado 6 de agosto durante una sesión especial en la Cámara de Diputados, donde la oposición infligió varias derrotas al oficialismo de La Libertad Avanza.

El texto dictaminado establece puntos clave: en caso de empate, las autoridades serán elegidas entre los bloques con mayoría en el pleno de la Cámara; el quórum se regirá por el artículo 108 del reglamento; en caso de empate en decisiones, el voto del presidente será definitorio; y el plazo para presentar informes se extiende hasta el 10 de noviembre de 2025.

Con este dictamen, el proyecto quedó en condiciones de ser tratado en el recinto de la Cámara de Diputados. Según fuentes consultadas por parlamentario.com, la oposición evalúa solicitar una sesión especial para el próximo miércoles 20 de agosto, en la que se trataría este tema junto a otros proyectos impulsados por gobernaciones que serán dictaminados esta semana.

Cabe recordar que el “Libragate” es un escándalo político y financiero en Argentina que comenzó el 14 de febrero de 2025, cuando el presidente Javier Milei promocionó en la red social X la criptomoneda $LIBRA, presentándola como un proyecto privado para financiar pequeñas empresas y startups argentinas bajo la iniciativa “Viva La Libertad”. La moneda, creada por Kelsier Ventures, liderada por el criptoempresario Hayden Davis, experimentó una subida meteórica de su valor tras el respaldo presidencial, alcanzando un pico de US$4,98 por token y una capitalización de mercado de hasta US$4,6 mil millones. Sin embargo, en cuestión de horas, el precio colapsó un 90%, dejando pérdidas estimadas en alrededor de US$250 millones, según un informe publicado por Bloomberg, basado en datos de la firma de análisis cripto Nansen.

El escándalo, denominado “Libragate” o “Cryptogate”, se centra en acusaciones de un posible esquema de “rug pull” o “pump and dump”, donde los desarrolladores inflan artificialmente el valor de una criptomoneda para luego vender sus tenencias y abandonar el proyecto, dejando a los inversores con activos sin valor. Según informes, minutos antes del tuit de Milei, una billetera recibió un millón de tokens $LIBRA, y poco después se retiraron US$80 a US$100 millones de los fondos de liquidez, principalmente por direcciones asociadas al equipo de desarrollo. Hayden Davis admitió en una entrevista con el youtuber Coffeezilla haber ganado US$113 millones, aunque negó que fuera una estafa.

