Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

La oposición avanza con el proyecto que destraba la presidencia de la Comisión Investigadora del caso $LIBRA

Publicado

El presidente Javier Milei. (Foto: Imagen de TV / Archivo).

En un paso clave para destrabar la designación de autoridades, la oposición logró dictaminar un proyecto de resolución que le permitirá, a priori, quedarse con la presidencia de la Comisión Investigadora sobre la criptomoneda $LIBRA. El escándalo también es investigado por la Justicia de Argentina y Estados Unidos.

El dictamen, respaldado por 38 firmas, se alcanzó en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento, con el aval de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica, además del apoyo del Frente de Izquierda.

La iniciativa, impulsada por el diputado Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, fue emplazada el pasado 6 de agosto durante una sesión especial en la Cámara de Diputados, donde la oposición infligió varias derrotas al oficialismo de La Libertad Avanza.

Córdoba Turismo

El texto dictaminado establece puntos clave: en caso de empate, las autoridades serán elegidas entre los bloques con mayoría en el pleno de la Cámara; el quórum se regirá por el artículo 108 del reglamento; en caso de empate en decisiones, el voto del presidente será definitorio; y el plazo para presentar informes se extiende hasta el 10 de noviembre de 2025.

Epec

Con este dictamen, el proyecto quedó en condiciones de ser tratado en el recinto de la Cámara de Diputados. Según fuentes consultadas por parlamentario.com, la oposición evalúa solicitar una sesión especial para el próximo miércoles 20 de agosto, en la que se trataría este tema junto a otros proyectos impulsados por gobernaciones que serán dictaminados esta semana.

Telecom

Cabe recordar que el “Libragate” es un escándalo político y financiero en Argentina que comenzó el 14 de febrero de 2025, cuando el presidente Javier Milei promocionó en la red social X la criptomoneda $LIBRA, presentándola como un proyecto privado para financiar pequeñas empresas y startups argentinas bajo la iniciativa “Viva La Libertad”. La moneda, creada por Kelsier Ventures, liderada por el criptoempresario Hayden Davis, experimentó una subida meteórica de su valor tras el respaldo presidencial, alcanzando un pico de US$4,98 por token y una capitalización de mercado de hasta US$4,6 mil millones. Sin embargo, en cuestión de horas, el precio colapsó un 90%, dejando pérdidas estimadas en alrededor de US$250 millones, según un informe publicado por Bloomberg, basado en datos de la firma de análisis cripto Nansen.

Libro EcoPolítica

El escándalo, denominado “Libragate” o “Cryptogate”, se centra en acusaciones de un posible esquema de “rug pull” o “pump and dump”, donde los desarrolladores inflan artificialmente el valor de una criptomoneda para luego vender sus tenencias y abandonar el proyecto, dejando a los inversores con activos sin valor. Según informes, minutos antes del tuit de Milei, una billetera recibió un millón de tokens $LIBRA, y poco después se retiraron US$80 a US$100 millones de los fondos de liquidez, principalmente por direcciones asociadas al equipo de desarrollo. Hayden Davis admitió en una entrevista con el youtuber Coffeezilla haber ganado US$113 millones, aunque negó que fuera una estafa.

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

GYM

En este articulo:, , , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Socios 2025
News
Columnistas 2025

Te puede interesar

Noticias

En el sudeste de Córdoba: Desbaratan una banda narco familiar que vendía cocaína en distintos pueblos de la región

Una banda narco, compuesta por cuatro integrantes, todos de la misma familia, fue desbaratada en la localidad de Canals, unos 300 kilómetros al sudeste...

Hace 4 días

Noticias

Duras apreciaciones de Mondino sobre Milei en el caso $Libra: “O no es muy inteligente o es una especie de corrupto”

La ex canciller Diana Mondino criticó duramente, en una entrevista con la cadena Al Jazeera, al presidente ultraderechista, Javier Milei, por su papel en...

Hace 5 días

Noticias

Córdoba: La Municipalidad informó que el mal olor provenía de la quema de residuos de baja peligrosidad

La Municipalidad de Córdoba informó este viernes que los estudios ambientales realizados a partir de muestras tomadas del basural que generó mal olor en...

Hace 4 días

Noticias

Marcos Juárez: Cae una banda narco especializada en “delivery” de cocaína y hay cuatro detenidos

Una banda narco especializada en delivery cayó en la ciudad de Marcos Juárez, 265 kilómetros al sudeste de Córdoba Capital. Como resultado del procedimiento...

Hace 5 días