Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

La obra social de los trabajadores rurales bajo la lupa por millonarios pagos a la Droguería Suizo y los vínculos con Martín Menem

Publicado

Imagen de La Suizo Argentina. (Foto: Gentileza).

Osprera, la obra social de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Utrae), quedó en la mira de la Justicia por una investigación que se abrió por pagos millonarios en la compra de medicamentos a la Droguería Suizo Argentina. Se trata de la misma empresa que está envuelta en el escándalo de las supuestas coimas en medicamentos que adquiría la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), destapado la semana pasada tras la difusión de audios que corresponderían a su ex titular Diego Spagnuolo.

La droguería no es al único punto en común con el caso de Discapacidad, ya que de acuerdo a la investigación del fiscal Guillermo Marijuan, el subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, Eduardo “Lule” Menem, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, tendrían nexos con la obra social, dispuesta de una de las cajas más abultadas del país.

Córdoba Turismo

La pesquisa sigue las pistas de las casi 200 facturas que se emitieron desde la Suizo Argentina a Osprera por 7.70o millones de pesos y del acuerdo que se firmó poco tiempo después de la intervención, a través del cual se saldó una importante deuda por medicamentos.

Epec

Osprera, la segunda obra social más grande del país y con 500.000 afiliados, fue intervenida por el Gobierno y actualmente está en manos de Marcelo Carlos Petroni, un abogado cercado a “Lule” Menem,  mano derecha de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Telecom

En julio pasado, Osprera también había sido blanco de las críticas por la adjudicación a un socio de Martín Menem, de una licitación también millonaria.

Se trata de la empresa HTECH Innovation, de Sergio Andrés Aguirre, quien es socio del titular de la Cámara baja en la empresa TR Nutrition, dedicada a los suplementos dietarios, y que aparece en la declaración jurada de Martín Menem.

News

En este caso, la contratación del socio de Menem fue para realizar tareas en los sistemas informáticos en la obra social de los peones rurales.

De acuerdo a documentos oficiales, HTECH  Innovation facturó 40.251.879 y 7.733.119 pesos a partir de noviembre de 2024 y, según publicó La Nación, mantiene un contrato de unos $16 millones de pesos mensuales.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

GYM

En este articulo:, , , , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
Columnistas 2025

Te puede interesar

Noticias

Escándalo en ANDIS: Nuevos audios de Spagnuolo comprometen a Pettovello y Mondino

Un nuevo capítulo se suma al escándalo por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), con la filtración de audios atribuidos al...

Hace 4 días

Noticias

El músico cordobés Juan Martín Medina presenta su show “Raíces y nuevos vientos”

Juan Martín Medina, uno de los músicos cordobeses más destacados de la escena del presente y desde hace décadas,  se presenta en Córdoba con...

Hace 3 días

Noticias

Otro ajuste: Por primera vez en 52 años, la TV Pública no transmitirá el Mundial

En los meses previos a la disputa del Mundial 2026, a jugarse en Estados Unidos, Canadá y México, donde Argentina defenderá el título obtenido...

Hace 3 días

Noticias

Denuncia de corrupción en la ANDIS: “A confesión de parte, relevo de prueba”, el mensaje de la Coalición Cívica a Milei

El diputado nacional de la Coalición Cívica (CC), Maximiliano Ferraro, cuestionó este martes al presidente Javier Milei por su fallido sobre los “choreos” en...

Hace 4 días