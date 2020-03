La NBA pide a los jugadores que se han recuperado de COVID-19 que consideren donar plasma

La NBA, a través de su programa NBA Together, está pidiendo a los jugadores y personas de las franquicias que se han recuperado de COVID-19, que donen su plasma como investigación. La donación ayudará a apoyar el Proyecto Nacional de Plasma Convaleciente COVID-19, que cuenta con los mejores especialistas que exploran el plasma como un posible tratamiento para el coronavirus.

La Liga más influyente del básquet mundial, lanzó recientemente el programa NBA Together para ayudar a educar y atraer al público durante la pandemia COVID-19. La campaña espera ampliar la información y los recursos para mantener a las comunidades conectadas durante la pandemia.

Varios jugadores de la NBA han dado positivo por COVID-19. Este grupo incluye a Rudy Gobert y Donovan Mitchell de los Utah Jazz, Kevin Durant de los Brooklyn Nets, Marcus Smart de los Boston Celtics y Christian Wood de los Detroit Pistons. Todos los jugadores informaron que no sintieron síntomas o se recuperaron de la aflicción.

