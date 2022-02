La muerte del estudiante colombiano: La Justicia cordobesa no sabe dónde está el cadáver

Córdoba parece el territorio de una novela. Al menos, en el caso de la muerte del estudiante colombiano Bryan Salvador Velasco Porras (25), ocurrida en dudosas circunstancias el 31 de octubre del año pasado en un departamento de barrio Iponá. El hecho que remite a ese escenario ocurrió este jueves por la mañana: El cadáver del joven no está en manos de la Justicia cordobesa y la oficina del fiscal José Mana tampoco sabe dónde está.

Así lo reveló el abogado Norberto Vaca, que representa a María Alexandra Porras Medina, la madre del estudiante que vive en la ciudad de Bogotá, Colombia.

“La instructora del expediente dice que la Justicia no lo tiene bajo su órbita, que fue entregado a la novia de Bryan (Iara Krüver), que no sabe dónde está y que ellos no se hacen cargo del cuerpo pese a la presentación efectuada por la familia el pasado 12 de enero”, explicó el abogado a ENREDACCIÓN.

Horas después, el mismo abogado pudo establecer que estaba enterrado en el crematorio Virgen de la Merced de la localidad de la localidad de Toledo, cerca de la capital cordobesa. Ese era el lugar que la familia tenía como último destino del muchacho: “Un responsable del crematorio me acaba de confirmar telefónicamente que se encuentra en un nicho. El certificado de defunción decía inhumar, no cremar, por eso fue enterrado. Por cierto, no se encuentra refrigerado, como solicitamos en un escrito judicial, con el objeto de preservar la prueba”.

Porras Medina había reclamado el pasado 12 de enero una serie de medidas a la fiscalía de feria. Las principales fueron las siguientes:

–“La inmediata habilitación de feria, a tenor de lo que nos convoca y fundado en la urgencia pura y exclusiva de obrar con la premura que el caso amerita, toda vez que el paso del tiempo será objeto de perdida de elementos probatorios”.

Advierte en ese sentido, que “se encuentran operando personas a los fines de cremar el cuerpo. (…) La habilitación requerida, es realmente el único medio que nos queda para asegurar y prevenir la pérdida del cuerpo, piedra de toque de la causa”.

-“(Que se) constate la existencia del féretro que guarda los restos mortales de Bryan Velasco Porras en el crematorio Virgen de la Merced de la localidad de Toledo”;

-Reclama que el cuerpo sea trasladado a la morgue judicial y preservado.

-Solicita que se efectúe una pericia psicológica.

-Demanda la incautación y peritaje de la notebook, la Tablet y otros elementos pertenecientes al estudiante.

La fiscalía sólo había hecho lugar a la realización de la pericia psicológica y no había avanzado sobre el resto de los reclamos. Por ese motivo, el abogado había insistido con la demanda.

Si bien la Justicia puede entregar el cadáver a familiares, la aparición de un planteo de la madre de Bryan para profundizar la investigación y determinar las circunstancias del fallecimiento, obligaban, como mínimo, a proteger todos los elementos de prueba, entre ellos el cuerpo.

Lo cierto es que 22 días después, la Justicia no había dado, aún, ningún paso en ese sentido.

EL CASO

Bryan apareció muerto, de acuerdo a la denuncia, en su departamento, en Córdoba, el 31 de octubre de 2021. Allí convivía con su novia, Iara Krüver y un amigo, Brian Díaz.

El chico estudiaba en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC (Universidad Nacional de Córdoba), en la tecnicatura de Jardinería y Floricultura, donde cursaba el segundo semestre, y le faltaba un solo examen, el de botánica II. Trabajaba en un bar y era especialista en transacciones con criptomonedas.

Si bien el fiscal Mana y su secretaria Penal, María José López, calificaron la caratula del expediente como “Investigación de muerte de etiología dudosa”, todos los pasos que dieron apuntan a avalar la teoría del suicidio.

Justamente, su madre está convencida de que lo mataron y denuncia irregularidades en la investigación judicial. Por ejemplo, señala que del escenario del hecho, sólo se recogió el cadáver de su hijo y una cuerda. No habría investigación de otros detalles.

En una entrevista publicada por Radio RCN de Colombia, la mujer amplia detalles de lo sucedido y el exdirector de Medicina Legal de ese país, Carlos Valdés, afirma que en la necropsia practicada al cuerpo del joven se evidenciaron varias inconsistencias en relación con la causa de la muerte que fue decretada como asfixia mecánica por ahorcamiento, ya que se dejó de lado el análisis de una lesión traumática en la cabeza.

Valdés se refiere al dato de la autopsia que señala: “Rebatido el cuero cabelludo se observa hematoma subgaleal de 4 por 3 cm en región parietal izquierda”. Sobre este punto, el estudio de los legistas cordobeses no hace ninguna evaluación.

VER La muerte del estudiante colombiano: La madre se presentó a la Justicia en Córdoba y pidió que el cuerpo no sea cremado.

El médico realiza otra valoración inquietante en la entrevista que le hace Radio RCN: “Cómo se puede afirmar que murió por asfixia mecánica si la vía aérea estaba libre. En media página se encuentran dos inconsistencias tan grandes que nos obligan a pensar que es un procedimiento mal hecho”.

“Yo estaría a favor de hacer una segunda necropsia, pero en este caso por verdaderos expertos en el tema, aquí lo que uno cuestiona es la idoneidad de quienes realizaron la primera necropsia”, enfatizó Valdés al sitio colombiano.

María Alexandra Porras Medina agregó a Radio RCN otro dato llamativo: “Mi hijo manejaba unas cuentas virtuales, él es un haz para los números, el multiplicaba ciertos ahorritos para tener y mantener ahí en sus cuentas”.

También indicó que la familia logró obtener los extractos y registros financieros de Bryan que dejarían al descubierto que después de ocurrida su muerte, fue saqueado dinero de sus cuentas bancarias a lo largo de varios días en diferentes cajeros automáticos en ciudades de Argentina.

“Él era un soñador, le gustaba muchísimo la naturaleza. Conoció muchos países y le gustaba vivir volando, Entonces, yo creo que a él le cortaron sus alas muy pronto”, concluyó María Alexandra.

