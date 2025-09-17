La Marcha Federal y los jubilados confluyeron en el Congreso para acompañar el rechazo a los vetos de Milei

La movilización, a la que se sumaron la CGT, las dos CTA y el Frente de Izquierda, entre otros sectores, tuvo lugar mientras la Cámara de Diputados debatía puertas adentro del Congreso.

Agrupaciones políticas, estudiantiles y sindicales, además de jubilados, confluyeron hoy en las inmediaciones del Congreso en la Marcha Federal, que había sido convocada para acompañar el rechazo de la Cámara de Diputados a los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de financiamiento educativo y de emergencia pediátrica.

“Exigimos a diputadas y diputados que rechacen el veto que clausura el sueño de miles de compatriotas. Sin presupuesto no hay universidad ni ciencia y sin ciencia ni universidad no hay futuro. Agradecemos a la sociedad argentina otra muestra extraordinaria y conmovedora de solidaridad con su Universidad pública, de compromiso

con las causas justas”, expresaron durante el acto central los organizadores de la movilización.

Los universitarios expresaron que “es el conocimiento y la ciencia que permite alumbrar el desarrollo. Y para un digno hijo de una institución con esa historia, cualquier cosa está permitida excepto no defenderla. Para que las generaciones por venir puedan soñar con un futuro mejor y mas justo. Para que la Argentina que nos merecemos sea posible”.

“La política de reducción salarial que el gobierno nacional aplica sobre el sector público afectó de manera particular

y feroz al sector universitario. El propio gobierno reconoce en el decreto del veto que hay más de 110 % de

diferencia negativa entre inflación e incrementos salariales y aún así niega las paritarias. La recuperación salarial

exige más del 40% de incremento sobre el último mes”, expusieron.

Y advirtieron que “este ajuste deteriora las jubilaciones y también la salud de quienes trabajan en las universidades públicas por el desfinanciamiento de las obras sociales o los departamentos de salud. Hacer el trabajo propio de la actividad universitaria – docencia, investigación, extensión, administración y gestión – no sólo requiere presupuesto si no salarios acordes porque con vocación no alcanza. Este deterioro del salario, nunca antes visto con esta magnitud, afecta la calidad y excelencia académica”.

El documento fue firmado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Por su parte, organizaciones de jubilados como Jubilados Insurgentes confluyeron con la Marcha Federal en la Plaza Congreso pero luego se desplazaron a Plaza de Mayo por Avenida de Mayo, como suelen hacerlo en las últimas marchas de los miércoles.

La oposición volvió a propinarle hoy una dura derrota al Gobierno al rechazar con mayorías aplastantes los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de financiamiento universitario y emergencia en salud pediátrica.

La oposición celebró este miércoles el rechazo de la Cámara de Diputados a los vetos del presidente Javier Milei sobre las leyes de financiamiento universitario y emergencia en salud pediátrica, al advertir que “la educación y la salud pública son más fuertes”.

MÁS INFORMACIÓN

VER Córdoba: Una multitud de miles de personas marchó en apoyo a la universidad pública.

VER Córdoba: Los libertarios, una diputada alineada con Bullrich y un radical con peluca entre los cinco cordobeses que apoyaron los vetos.

VER Diputados: Qué dice la Ley de Emergencia Pediátrica.

VER Diputados: Qué establece la Ley de Financiamiento Universitario.

VER Aplastante derrota del gobierno: Diputados rechazó los vetos al financiamiento universitario y al Garrahan.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.