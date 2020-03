La Liga que frenó el COVID-19: quiénes pelean por el título y por llegar a a la Liguilla y cuáles por no descender

Con la suspensión de la Liga Nacional hasta el 30 de marzo, y la posibilidad de que se extienda por un tiempo mayor, la fase regular de la temporada 2019-2020 quedó sin un horizonte claro. Por el momento, la Asociación de Clubes afirmó que los partidos que estaban dispuestos para el mes de marzo serán reprogramados para más adelante para no alterar el formato original.

Ahora bien, la realidad es que hay tres clubes (Ferro, Comunicaciones e Instituto) que decidieron comenzar la cuarentena por precaución a un posible contagio de Coronavirus, y el resto de los equipos también decidieron otorgar una licencia a sus jugadores hasta fin de mes. Otro problema, es que la mayoría de los clubes han permitido que sus extranjeros vuelvan a su país de origen, sin un retorno asegurado. Medidas que pueden demorar aún más la reanudación de la competencia.

De todas maneras el mensaje de la Confederación Argentina de Básquetbol en conjunto con la AdC es claro. La Liga continúa después del 30 de marzo, y nada se modifica. Por eso, vamos a repasar los equipos que están clasificando a los Playoffs por el Campeonato (1° al 8°), a la Liguilla para la clasificación a las Interligas (9° al 16°) y los que jugarían un playoffs por la permanencia (19° y 20°).

Hay que tener en cuenta que el "parate" se dio en la segunda mitad de la temporada y la mayoría de los equipos les resta jugar una media de 14 partidos aproximadamente. En el caso de Quimsa y San Lorenzo, les quedan 17 fechas, mientras que Instituto (los tres jugaron semifinales de Champions League) le resta jugar 16 partidos.

TABLA DE POSICIONES

PLAYOFFS POR EL CAMPEONATO

Recordemos que esta temporada los equipos clasificados del 1° al 8° pasan a la ZONA CAMPEONATO, donde está en juego el título de La Liga Nacional 2019-2020. Los equipos se enfrentan en Cuartos de final de la siguiente manera: 1° vs 8°, 2° vs 7°, 3° vs 6° y 4° vs 5°.

Hasta el momento los cruces serían así:

Quimsa (1°) vs Regatas (8°)

(1°) vs (8°) San Lorenzo (2°) vs San Martín (7°)

(2°) vs (7°) Gimnasia (3°) vs Ferro (6°)

(3°) vs (6°) Instituto (4°) vs Comunicaciones (5°)

Los ganadores pasarán a la Semifinal de La Liga. Los perdedores se reclasificarán del 1º al 4º puesto según su récord de partidos ganados y perdidos en la SERIE REGULAR y participarán de LA LIGUILLA.

LIGUILLA

A diferencia de la temporada pasada, donde los equipos del 1° al 16° jugaban playoffs, este año la AdC decidió cambiar el formato y agregar la "Liguilla", que se divide en tres fases. Recordemos que los mejores tres equipos de La Liguilla clasificarán directamente al torneo INTERLIGAS (Brasil-Argentina). Los cruces son al mejor de tres (3) partidos en todas las fases.

Primera fase

Los equipos que participarán serán los clasificados del Noveno (9°) al Décimo Sexto (16º) puesto de la fase regular enfrentándose de la siguiente manera: 9° vs 16°, 10° vs 15°, 11° vs 14° y 12° vs 13°. Los Ganadores se reclasificarán del 5º al 8º puesto según su récord de partidos ganados y perdidos en la SERIE REGULAR y pasarán a la SEGUNDA FASE de La Liguilla.

Hasta el momento, los cruces quedarían definidos de la siguiente manera:

Boca Juniors (9°) vs Atenas (16°)

(9°) vs (16°) Olímpico (10°) vs Peñarol (15°)

(10°) vs (15°) Weber Bahía (11°) vs Obras (14°)

(11°) vs (14°) Hispano (12°) vs Argentino (13°)

Segunda fase

Jugarán esta serie los ganadores de la primera fase de la liguilla y los perdedores de los cuartos de final de la zona campeonato, enfrentándose de la siguiente manera: 1° vs. 8°, 2° vs 7°, 3° vs 6° y 4° vs 5°. Los ganadores pasarán a la tercera fase de la liguilla. Los perdedores terminan su actuación en esta edición del torneo.

Tercera fase

Jugarán esta serie los cuatro ganadores de la SEGUNDA FASE de LA LIGUILLA, enfrentándose en semifinales primero y luego los ganadores definirán todo en la final. Tanto el primero, el segundo y el tercero reciben el premio de clasificar al torneo Interligas.

PLAYOUT POR LA PERMANENCIA

Al igual que en la temporada anterior, los dos últimos de la tabla de posiciones (19° y 20°) jugarán un Playout a tres (3) partidos para definir quien mantiene la categoría y quien desciende a La Liga Argentina. Por el momento quienes estarían definiendo su suerte en la máxima categoría del básquet nacional, serían Estudiantes de Concordia (19°) contra Libertad de Sunchales (20°).

