Noticias

La Libertad Avanza sumó tres diputados y el bloque oficialista creció a 94 integrantes

Publicado

La actual diputada nacional, Silvia Lospennato asumirá como legisladora de CABA y será reemplazada por una legisladora libertaria. (Foto: Gentileza).

Luego de oficializar el arribo de la santafesina Verónica Razzini, La Libertad Avanza (LLA) confirmó también este viernes la incorporación desde diciembre del también santafesino del PRO Alejandro Bongiovanni, quien de esta manera se convierte en el integrante número 94 del bloque libertario.

Por el momento, Unión por la Patria (UxP) reúne a 96 integrantes, pero es altamente probable que el gobernador catamarqueño Raúl Jalil concrete el traspaso de sus cuatro diputados a un interbloque de gobernadores afines al Ejecutivo nacional, movimiento que lidera el salteño, Gustavo Sáenz. Por lo tanto, la hasta ahora bancada mayoritaria del PJ y sus aliados, podría quedar con 92 miembros. Las próximas horas serán cruciales en ese sentido.

Autodefinido como abogado liberal, Bongiovanni venía siendo tentado desde hace días por referentes legislativos de La Libertad Avanza, pero demoró la decisión hasta este viernes, cuando se la comunicó al jefe del bloque amarillo, Cristian Ritondo, según pudo reconstruir la Agencia Noticias Argentinas.

“La decisión final fue hoy. Pero el ofrecimiento para irse lo tuvo hace un par de días”, señalaron a este medio las fuentes consultadas del bloque del PRO.

Unas horas antes, la senadora electa y futura jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, le daba la bienvenida a la diputada Razzini, ex líder del movimiento anti bloqueos, quien hasta el año pasado integraba la bancada del PRO.

La bancada presidida por Ritondo ya había quedado muy diezmada desde que ocho diputados nacionales cercanos a Patricia Bullrich, entre los que están en ejercicio y los electos, notificaron el salto desde el PRO a La Libertad Avanza.

Por si fuera poco, en la noche de este viernes la diputada del PRO Silvia Lospennato comunicó que asumirá el cargo de legisladora porteña para el cual fue votada en las elecciones de mayo pasado, y de esa manera el bloque amarillo perderá un lugar ya que su reemplazante, Lorena Petrovich, es una ex funcionaria de Patricia Bullrich que asumirá por La Libertad Avanza.

Así las cosas, la fuerza libertaria engrosa su tropa a 94 integrantes y quedó al borde de superar a Unión por la Patria a partir de diciembre.

El resultado final no es meramente simbólico ya que quien quede como primera minoría se reservará el derecho de designar al vicepresidente primero de la Cámara, y además podrá tener mayoría de representantes en las comisiones de acuerdo al sistema de reparto proporcional D’Hont.

Por eso, La Libertad Avanza se embarcó en las últimas semanas en una carrera contra el tiempo para intentar pasar al frente y superar a Unión por la Patria en cantidad de integrantes.

Días atrás, ya había logrado concretar el desembarco de tres diputados nacionales de Liga del Interior (conocidos como “radicales con peluca” o “radicales libertarios”), un desprendimiento relativamente reciente del bloque de la UCR.

El tucumano Mariano Campero, el cordobés Luis Picat y el correntino José Federico Tournier firmaron su conversión a las huestes libertarias.

Previamente, Bullrich ya había mostrado su poder de fuego al desmembrar al bloque del PRO, pasando a ocho diputados nacionales a La Libertad Avanza.

El cabecilla de esa estampida fue Damián Arabia, y la baja más sensible para el PRO es la de quien fuera secretaria parlamentaria del bloque amarillo, Silvana Giudici, quien asumirá el mismo papel en el bloque libertario (rol que compartirá con Nicolás Mayoraz).

La última en firmar su salto al elenco de La Libertad Avanza desde el PRO fue la cordobesa Belén Avico, quien también fue reclutada por Bullrich.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

