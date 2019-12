La ley de emergencia y superpoderes congela tarifas y busca más recursos para alcanzar el equilibrio fiscal

El ministro de Economía, Martín Guzmán dio a conocer el proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que se remitió al Congreso este martes. La iniciativa congela tarifas, suspende el regimen de actualización de haberes jubilatorios, y busca recursos extras para hacer frente a los gastos del Estado. Revela las líneas maestras de un nuevo modelo económico, que registra la anomia de recursos fiscales para hacer frente al gasto y a las dificultades del frente externo, esto es, la crónica falta de dólares.

Guzmán dijo que “este proyecto de Ley es el primer paso para resolver la crisis económica y social que padece la Argentina. El conjunto de medidas busca mantener el equilibrio para intentar que la economía deje de caer”.

Las principales medidas contenidas en la iniciativa remitida al Congreso, se encuentran las siguientes:

-Congelamiento por 180 días de las tarifas de servicios públicos para definir un nuevo esquema tarifario.

-Suspende la fórmula de ajuste de los haberes previsionales y planes sociales por 180 días para redefinir un nuevo esquema de ajuste.

-Propone elevar las retenciones a la soja y derivados de 30 a 33 por ciento; y de trigo y maíz del 12 al 15 por ciento.

-Crea el Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS), con carácter de emergencia, por 5 períodos fiscales, con aplicación a seguridad social (70%) y a obras de infraestructura (30%). Dicho impuesto gravará la compra de dólares para atesoramiento, las compras con tarjeta de crédito y débito en el exterior, las compras a través de sitios que facturen en dólares, compra de servicios en el exterior y compra de pasajes al exterior. Quedan exentos del Impuesto PAIS las prestaciones médicas, compra de medicamentos, compra de libros, plataformas educativas y proyectos de investigación.

-Premia los depósitos en pesos y se castiga los que se efectúen en divisas extranjeras.

-Establece una moratoria impositiva para las Pymes y entidades sin fines de lucro.

-Modificar la reforma tributaria vigente.

-Establece la devolución directa del IVA a los sectores más vulnerables.

-Se congela la reducción de aportes patronales.

-Establece la intervención del ENRE y el Enargas por un año. Además, se suspende el traspaso de Edenor y Edesur a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.

-Establece un aumento sobre el impuesto a los bienes personales, que pasa de 0,5% a 1.5% y quienes tienen activos en el extranjero pagara un impuesto especial de 2,5%.

-El proyecto tiene una mención sobre los créditos UVA. En el artículo 56, señala el sitio Parlamentario.com, especifica que el BCRA realizará una evaluación sobre el desempeño y las consecuencias de ese sistema de préstamos para la adquisición de viviendas, y estudiará mecanismos para “mitigar sus efectos negativos atendiendo al criterio del esfuerzo compartido entre acreedor y deudor”.

El ministro aseveró que “estamos buscando restaurar la consistencia macroeconómica, estas medidas al cuidar la situación fiscal, en un contexto en el cual ya no hay más financiamiento, necesitamos tener muy equilibrada la cuestión de que si aumenta el gasto tiene que mantenerse la consistencia fiscal".

Recalcó que “todas estas medidas que buscan proteger a los más vulnerables y buscan que la Argentina se recupere”. También las medidas “están orientadas a estabilizar la inflación”.

JUBILADOS

Guzmán calificó en su exposición, de “fenomenal descalabro del sistema de seguridad social a lo acontecido en los últimos cuatro años”.

Adelantó que se va a modificar el esquema de ajuste de los haberes jubilatorios y de la AUH, y que durante 180 días se trabajará “para reemplazar una fórmula que fue pensada para una economía que iba a despegar y sostener niveles elevados de crecimiento por otra fórmula que tiene que ser consistente y razonable”.

En esa línea apuntó que “está claro que el modelo fracasó y por eso la población mayor ha sido tan dañada”.

Explicó que los jubilados que cobran la mínima, percibirán un bono en diciembre y enero de $5.000, pero respetando las escalas. Guzmán explicó que “quien percibe un poco más de la mínima también cobra algo (extra) para que las escalas no se modifiquen y un porcentaje para aquellos que queden desfasados por la escala”. Es decir, aquellos que cobren entre 14068 y 19068 pesos, recibirán un bono proporcional hasta llegar a la suma de 19068 pesos.

IMPUESTOS

Cuando se refirió a los impuestos, confirmó las medidas que había adelantado el presidente Alberto Fernández en una entrevista con TELEFÉ el lunes. Aquí confirmó cual es el núcleo de la política del gobierno: “Se modifica la Reforma Tributaria ya que fue concebida para una economía que iba a crecer y no fue así. Tenemos que cambiarla porque si no los problemas fiscales se van a agravar. No podemos permitir que el déficit crezca y si usamos la emisión sería desestabilizante”.

Dentro de este capítulo, señaló que se elimina el impuesto cedular para el ahorro en moneda nacional, aunque seguirá vigente para las ganancias de capital originadas en la compre venta de inmuebles y de activos financieros.

Apuntó que continúa vigente la restricción de comprar sólo 200 dólares por mes y precisó que también estarán sujetos a tributar un 30% de recargo.

Los ingresos generados por estos tributos se destinarán un 70% para el sistema previsional y un 30% para obras públicas.

