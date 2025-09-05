La Legislatura sesionará en Laboulaye y Cruz del Eje

La Legislatura de Córdoba sesionará los próximos 10 y 16 de septiembre en las localidades de Laboulaye (354 kilómetros al sudeste de Córdoba Capital) y Cruz del Eje (130 kilómetros al norte), respectivamente.

Desde que comenzó la gestión del gobernador Martín Llaryora, la vicegobernadora de la Provincia, Myrian Prunotto se propuso llevar la Unicameral a cada rincón del territorio. Este 2025 ya lo hizo en la sesión de apertura del 147° período legislativo que se concretó en Deán Funes; y en marzo, por la conmemoración del Día de la Memoria, se realizó en el edificio Histórico de la ciudad Capital.

El objetivo de trasladar la labor parlamentaria a otros puntos del territorio es construir igualdad entre todos los cordobeses que habitan la provincia.

Para la cuarta sesión especial está previsto el tratamiento del proyecto de ley que propone crear el Programa de Igualdad Territorial, destinado a promover el desarrollo productivo a través de la inversión, la innovación y el empleo, en las regiones del Noroeste y Sur de la provincia. Se trata de una iniciativa del Poder Ejecutivo, anunciada a comienzos del corriente año.

También, está incluido en el temario el proyecto de ley de modificación del radio comunal de la localidad de Bañado de Soto.

Conforme se acuerde, mocione y apruebe en Laboulaye, se pasará a un cuarto intermedio y continuará en la ciudad de Cruz del Eje. Como es habitual, las sesiones se transmitirán en vivo desde la página oficial de la Legislatura.

