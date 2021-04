La Legisladora Kyshakevych entregó libros en la Biblioteca Mariano Moreno de Deán Funes

En el marco Previo al “Día del Libro y del Derecho del Autor”, el pasado 23 de abril, la legisladora Tania Kyshakevych (Hacemos por Córdoba - Frente de Todos) visitó la Biblioteca Mariano Moreno de la ciudad de Deán Funes.

En la oportunidad, hizo entrega de un aporte económico de la Agencia Córdoba Cultura bajo el programa “Córdoba Lee 2020”, además de libros de la Legislatura Provincial.

Durante la visita, dialogó con la comisión de la biblioteca sobre el trabajo que vienen realizando y "más aún en pandemia, donde todos tratan de implementar medidas y protocolos para que la actividad continúe su ritmo. La biblioteca es un lugar acogedor, con mobiliario que contiene un stock de 30.000mil libros aproximadamente", informó a través de un comunicado de prensa.

Kyshakevych señaló que "recorrer nuevamente cada rincón de este lugar me motivó muchísimo. Aquellas personas interesadas les digo que no dejen de venir y a los que no lo hicieron todavía que se lleguen, es muy importante enriquecerse leyendo”.

La legisladora peronista integra el espacio del senador nacional Carlos Caserio en el Frente de Todos cordobés.