La juventud no es el futuro, es el presente de Luz y Fuerza

Publicado

El secretario General del SiReLyF, Máximo Brizuela. (Foto: Archivo).

(Por Máximo Brizuela *). El 4° Encuentro de Jóvenes del Sindicato Regional de Luz y Fuerza (SiReLyF) fue, sin lugar a dudas, un espacio de formación, reflexión y fortalecimiento institucional. Un verdadero testimonio de que la juventud no es solo una promesa a futuro, sino una realidad activa y comprometida en el presente de nuestra querida organización gremial.

El compromiso, la dedicación y las ganas de participar que demostraron nuestros/as jóvenes nos llenan de esperanza. Quienes llevamos más años de trayectoria sentimos alivio y confianza al ver que hay una renovación genuina, capaz de seguir levantando bien alto nuestras banderas históricas.

Construir un sindicalismo que esté a la altura de los nuevos desafíos y demandas sociales es una tarea colectiva. Pero para que ese proceso sea real y transformador, la participación activa de la juventud es indispensable.

Sostener nuestros convenios, afianzar los lazos que nos unen como familia sindical, y mantener una mirada colectiva y solidaria, es también resistir al individualismo que hoy pretende imponerse como norma. Por eso, actividades como este encuentro —y también las deportivas, el Día del niño/a, los encuentros de mujeres, de jubilados, entre otras— son verdaderas inyecciones de energía que nutren nuestro espíritu y renuevan nuestra vocación.

Sabemos que no atravesamos tiempos fáciles. Pero el compromiso, la participación y la voluntad de cada afiliado y afiliada para aportar ideas y construir soluciones en conjunto hacen una gran diferencia.

Alcanzar nuestras conquistas y seguir avanzando hacia horizontes de justicia social y dignidad para cada trabajador y trabajadora —con una remuneración justa y condiciones de vida dignas— es mucho más posible cuando lo hacemos unidos, sin mezquindades, integrando generaciones. Jóvenes y veteranos, caminando codo a codo, en la defensa inclaudicable de nuestros derechos.

* Máximo Brizuela es secretario General del Sindicato Regional de Luz y Fuerza (SiReLyF).

Noticias Argentinas
