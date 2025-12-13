Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

La Justicia ordenó al gobierno nacional aplicar de inmediato la ley de Emergencia en Discapacidad

Publicado

Imagen ilustrativa. (Foto: Gentileza La Voz del Interior).

El juez federal de Campana Adrián González Charvay declaró, este viernes, inválido el artículo del decreto presidencial que había suspendido la vigencia de la emergencia en Discapacidad y ordenó que sea ejecutada de inmediato en todo el país.

La ley había sido aprobada por el Congreso en julio del año pasado y declaraba la emergencia en materia de discapacidad hasta fines de 2027, pero aunque el Poder Ejecutivo promulgó la norma estableció un freno a su aplicación al considerar que el Congreso no había definido las fuentes de financiamiento.

Incendios

Así, el decreto ejecutivo 681/2025 dejó la norma en suspenso, lo que generó un fuerte reclamo de familias, organizaciones y prestadores.

El amparo judicial que motivó el fallo de este viernes había sido presentado por dos familias en representación de sus hijos, cada uno con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Turismo

El recurso sumó el respaldo de asociaciones civiles y entidades vinculadas al sector en todo el país y tuvo como principal argumento que la suspensión dejaba en estado de indefensión a miles de personas que dependen de tratamientos, servicios y apoyos que ya venían deteriorándose por la crisis económica y el desfinanciamiento.

Del lado del Gobierno, el Ministerio de Salud defendió la suspensión al argumentar razones fiscales y advirtió que aplicar la ley sin fondos específicos pondría en riesgo otras áreas estatales. Sostuvo además que la reasignación presupuestaria era una responsabilidad del Congreso y no del Ejecutivo.

Epec

Esos planteos fueron rechazados por el magistrado González Charvay al señalar que tras la negativa del veto presidencial, la Constitución obliga al Poder Ejecutivo a promulgar y ejecutar la ley sin condiciones.

Por otra parte, afirmó que el decreto que dejó la ley en suspenso violó ese mandato y subordinó una norma del Congreso a reglamentos de menor jerarquía, lo que constituye una intromisión en las competencias legislativas.

Mackentor

El juez federal también cuestionó los argumentos fiscales del Gobierno y recordó que el Congreso había habilitado al jefe de Gabinete a realizar las reasignaciones necesarias y que, desde diciembre de 2023, ya se habían hecho más de diecinueve modificaciones presupuestarias para otros fines.

La sentencia destacó la especial vulnerabilidad de las personas con discapacidad, principalmente en niños y adultos mayores, así como también y la obligación del Estado de adoptar medidas de protección reforzada invocando jurisprudencia de la Corte Suprema y de la Corte Interamericana que exigen evitar cualquier retroceso en derechos sociales.

Telecom

Finalmente, el juez González Charvay ordenó la aplicación inmediata de la Ley 27.793, declaró inválida la suspensión dispuesta por el Decreto 681/2025, impuso costas al Estado y dispuso publicar la decisión en el Registro Público de Procesos Colectivos. La decisión judicial reafirma los límites constitucionales al Poder Ejecutivo cuando se trata de derechos sociales fundamentales.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

News

En este articulo:, ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

Ramos Nápoli, ex asesor digital de Karina, hace pie en la Secretaría de Asuntos Nucleares

El Gobierno nacional anunció la creación de la Secretaría de Asuntos Nucleares, que será dirigida por el actual presidente de DIOXITEX S.A, Federico Ramos...

Hace 3 días

Noticias

Un ex jefe del Ejército afirma que la compra de aviones F-16 es una “política marketinera” del Gobierno

El ex jefe del Ejército teniente general (RE) César Milani cuestionó la compra de aviones caza F-16 a Dinamarca al sostener que es parte...

Hace 3 días

Noticias

Petri defendió la compra de los aviones F16

El ex ministro de Defensa Luis Petri reivindicó la compra de aviones F-16 por parte del Gobierno argentino, como forma de respaldar a sus...

Hace 2 días

Noticias

Tras la protesta de estatales, se conforma una mesa de diálogo por la crisis de la Caja de Jubilaciones

En medio de una masiva movilización de sindicatos estatales que rechazan la posibilidad de un nuevo aumento en los aportes previsionales, representantes gremiales fueron...

Hace 3 días