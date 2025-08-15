Conéctate con nosotros

La Justicia de Nueva York suspende la entrega de acciones de YPF

Imagen Ilustrativa. (Foto: Gentileza Patagonia Shale).

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York decidió mantener suspendida la orden de la jueza Loretta Preska, que obligaba a Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF como parte del pago de una indemnización de u$s16.099 millones a los fondos buitres Burford y Eton Park, vencedores en el juicio por la expropiación de la petrolera en 2012. Además, el tribunal dio vía libre para que el Gobierno argentino tramite dos apelaciones contra el fallo y no exigió al país presentar una garantía real por el monto adeudado.

Según informó Bloomberg, la Corte con sede en Nueva York determinó que las acciones de YPF en poder del Estado nacional permanecerán en la Caja de Valores mientras se resuelve la apelación de fondo, un proceso que podría extenderse varios meses. Los jueces camaristas concedieron este viernes la solicitud de Argentina de suspender la orden emitida el 30 de junio por Preska, quien había dispuesto que el país entregara las acciones como forma de pago, incluyendo intereses que ascienden a u$s2,5 millones diarios.

La decisión del Tribunal es considerada “meramente administrativa” y podría ser objeto de nuevas apelaciones. Argentina, representada por el estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, contratado por la Procuración del Tesoro, presentó dos apelaciones formales: una contra la sentencia a favor de los fondos buitre y otra contra la exigencia de ceder las acciones de YPF. Expertos legales estiman que esta segunda apelación podría demorar hasta dos años en resolverse.

Los fondos Burford y Eton Park habían indicado que, en caso de recibir las acciones, estas serían depositadas en una cuenta del The Bank of New York Mellon (BoNY) a la espera de una sentencia definitiva. Sin embargo, analistas del caso afirmaron que “eso no sucederá” por el momento, dado el respaldo de la Cámara a la postura argentina.

La suspensión de la entrega de acciones contó con el apoyo del Departamento de Justicia de Estados Unidos, lo que refuerza la posición del país en esta etapa del litigio.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

