La Justicia confirmó que el departamento de Cristina es apto para prisión domiciliaria y el PJ convocó a movilizarse el miércoles

La Justicia determinó que el departamento de Cristina Fernández de Kirchner, ubicado en San José 1111, en el barrio porteño de Monserrat, es apto para que la expresidenta cumpla su condena de seis años de prisión bajo la modalidad de arresto domiciliario. Así lo estableció un informe socioambiental elaborado por la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, solicitado por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), presidido por el juez Jorge Gorini. En tanto, el Partido Justicialista convocó a una movilización para acompañar a CFK el próximo miércoles 18 de junio. La marcha partirá desde el departamento donde vive Cristina y la acompañará hasta la sede de Tribunales en Comodoro Py, en CABA.

Cabe recordar que Fernández de Kirchner fue proscripta por vía de una controvertida sentencia en la denominada Causa Vialidad. El fallo fue dictado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y ratificó la pena de seis años de prisión y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos dispuesta por el Tribunal Oral Federal N° 2 en 2022.

El pedido de prisión domiciliaria fue presentado por la defensa de la ex presidenta , encabezada por el abogado Carlos Beraldi, tras la ratificación de la condena por parte de la Corte Suprema. El informe, entregado el jueves, evaluó las condiciones del inmueble, el entorno barrial, el movimiento vehicular y peatonal, y las características de las viviendas vecinas, concluyendo que no existen impedimentos para que la exmandataria cumpla su pena en ese lugar.

El TOF 2 aguarda ahora la opinión del fiscal general Diego Luciani sobre la solicitud de morigeración de la pena. La decisión final dependerá de este dictamen, del informe socioambiental y de las garantías de seguridad requeridas para Kirchner, quien argumentó que el arresto domiciliario responde a “estrictas razones de seguridad personal” debido a su rol como expresidenta y a la custodia obligatoria de por vida que le corresponde por ley.

En paralelo, CFK confirmó que el próximo miércoles 18 de junio se presentará en los tribunales de Comodoro Py, en cumplimiento del fallo que ratificó su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. A través de sus redes sociales, la exmandataria criticó duramente al sistema judicial.

Cristina expresó que “el martes, cuando el Triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema de Justicia cumplió la orden de proscripción del poder económico contra mi persona, poniéndole un cepo al voto popular, mis abogados presentaron ante el Tribunal Oral Nro. 2 solicitud de detención domiciliaria en mi casa, en el barrio de Monserrat. No se trata de un privilegio. Por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal”.

Explicó que “por un lado, existen motivos institucionales. Fui Presidenta durante dos períodos consecutivos y, de acuerdo a la normativa vigente, debo contar con custodia de por vida: es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella. Dicha custodia obedece a los riesgos a los que se ven expuestos quienes han desempeñado la primera magistratura”.

Agregó que “a estas razones de carácter institucional se le suma una verdaderamente más grave y definitoria para la resolución del Tribunal: el 1 de septiembre del 2022, cuando desempeñaba la Vicepresidencia de la Nación, fui objeto de un intento de magnicidio durante la sustanciación de la etapa final del engendro político-electoral conocido como “Vialidad”, que culminó este martes con “el fallo que sí salió”. El gravísimo intento de asesinato no alcanzó a consumarse. “La bala no salió” por un verdadero y auténtico milagro, que siempre agradeceré a Dios. Se conocen y están siendo juzgados los autores materiales del hecho, pero el Partido Judicial no ha querido avanzar respecto de los autores intelectuales y los apoyos económicos”.

Por último, resaltó que “no somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales (en alusión a Fabían “Pepin” Rodríguez Simón), se profuga durante 3 años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea. Por eso, el próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho, como siempre lo he hecho”.

MOVILIZACIÓN

El Partido Justicialista se reunió en su sede nacional para analizar los pasos a seguir tras la confirmación de la sentencia. La reunión reflejó el impacto político de la condena y el respaldo de sectores del peronismo a la exmandataria. El PJ convocó para el miércoles 18 de junio a una gran movilización desde el departamento de CFK hasta los tribunales de Comodoro Py. También se replicarán actos en todo el país. El lema de la convocatoria es “Vienen por ella. Vamos con ella”.

