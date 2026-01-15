La interna radical: Diputados de la UCR de Provincias Unidas reclaman ser “única representación” en la Cámara baja

Una nueva polémica estalló en la UCR debido a que los diputados radicales de Provincias Unidas reclaman que “se los reconozca como única representación” en la Cámara de Diputados y que ningún bloque pueda utilizar el nombre histórico de ese partido.

El reclamo en Provincias Unidas se basa en que los diputados radicales no se encolumnaron detrás de la decisión del partido de defender las leyes de Discapacidad y de universidades, cuya derogación impulsaba el Gobierno en la ley de Presupuesto 2026.

La nueva comidilla dentro de la UCR apareció luego que los diputados radicales de Provincias Unidas Martin Lousteau, Jorge Rizzoti, Pablo Juliano, Mariela Coletta y María Inés Zigarán firmaran una nota dirigida al presidente del partido, el santafesino Leonel Chiarella, para que se los reconozca como única representación en la Cámara de Diputados.

El bloque “oficial” de diputados radicales, que preside Pamela Verasay, sostiene que esa bancada “se impuso en la pulseada que pretendía quitarle el uso del sello radical”, según señalaron voceros a la Agencia Noticias Argentinas.

Para los allegados a Verasay, fue “un fracaso rotundo la maniobra planteada por Provincias Unidas”, a los que definieron como una minoría que siempre fue rupturista”, además de señalar que el “Comité Nacional no tiene pensado tratar ese pedido”. De hecho, hoy hubo una reunión virtual, pero ese pedido no estuvo en la agenda de temas que trató la nueva conducción de la UCR.

La UCR quedó fragmentada y su representación muy disminuida en la Cámara de Diputados, ya que la bancada oficial tiene 6 miembros; en Provincias Unidas hay cinco radicales; y la radical Karina Banfi armó un monobloque.

Los seis radicales que conforman el bloque de la UCR son, además de Verasay, el mendocino Lisandro Nieri; los chaqueños Guillermo Agüero y Gerardo Cipolini, el correntino Diogénes González y el entrerriano Dario Schneider.

En la nota piden que “que se reconozca como única representación de la Unión Cívica Radical en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación a las diputadas y diputados afiliados a nuestro partido que actualmente integran el bloque Provincias Unidas”.

“Solicitamos que ningún otro bloque parlamentario pueda continuar utilizando la denominación ‘Unión Cívica Radical’”, en tanto dicha identificación partidaria debe estar necesariamente asociada al respeto efectivo de los valores, principios, lineamientos políticos y disposiciones orgánicas de nuestro partido”, agregaron Lousteau y sus compañeros de bloque.

Señalaron que su pedido esta fundamentado “en el accionar sistemático y reiterado del actual bloque que utiliza el nombre de la UCR, ya que resulta incompatible con los principios históricos del radicalismo, con su Carta Orgánica y con las decisiones adoptadas por sus órganos de conducción”.

En esa línea señalaron que “este apartamiento quedó especialmente expuesto” en la sesión cuando se trató el Presupuesto que pretendía derogar la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia en Discapacidad.

“En dicha oportunidad, y en abierta contradicción con el mandato expreso de la conducción partidaria (que además fue leída en el recinto y, por lo tanto, conocida por todos los miembros de la Cámara), tres diputadas y diputados de ese bloque votaron a favor de su derogación, dos se abstuvieron y sólo uno votó en contra”, destacaron.

Los cinco radicales de Provincias Unidas señalaron que “pese a la extorsión orquestada por el bloque oficialista y sus aliados en la mencionada sesión, los diputados y diputadas que formamos parte del bloque Provincias Unidas sostuvimos nuestra postura acorde a la línea partidaria al momento de votar el Capítulo 11 del proyecto de Ley de Presupuesto que comprometía temas distritales muy significativos”.

También recordaron que ningún bloque de la Cámara de Diputados “reúne a más de la mitad de los representantes de la Unión Cívica Radical que forman parte del cuerpo. En consecuencia, ningún espacio puede arrogarse legítimamente la denominación partidaria por la imposición de mayorías”.

Apuntaron que “el uso de la sigla de nuestro partido debería reservarse a quienes respeten monolíticamente los lineamientos partidarios, la coherencia política y la confianza de quienes se identifican históricamente con la Unión Cívica Radical e integran el acuerdo político que hoy representa la conducción del Comité Nacional”.

Destacaron que el bloque de Provincias Unidas se “conformó a partir de un compromiso entre diputadas y diputados de ocho provincias con el objetivo de ejercer una oposición responsable, federal y coherente, sin alineamientos automáticos ni con el gobierno nacional ni con el kirchnerismo”.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.