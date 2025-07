Interna salvaje: Milei trató a Villarruel de “traidora” y Bullrich dijo que la vicepresidenta es “cómplice del kirchnerismo”

El jueves 10 de julio se parece a un momento bisagra para el gobierno de ultraderecha que encabeza el libertario Javier Milei. Por un lado, el Senado, con el aporte de los senadores de los gobernadores aliados al oficialismo -como los peronistas Raúl Jalil, Catamarca; y Osvaldo Jaldo, Tucumán; o los del Pro vía ausencia o abstenciones, como los casos de los entrerrianos de Rogelio Frigerio o el chubutense, Ignacio Torres, respectivamente; o el radical correntino, Gustavo Valdés, cuyos legisladores votaron a favor de las iniciativas opositoras-, el peronismo, la UCR en general, parte del Pro y partidos provinciales, consiguieron aprobar el aumento a los jubilados, prorrogar la moratoria previsional y declarar la emergencia en discapacidad. Lo ocurrido, expresa un nuevo posicionamiento de los gobernadores frente al ajuste económico y sus efectos, y el destrato político del oficialismo respecto de sus administraciones. También parece indicar el fin de la luna de miel entre la Nación y las provincias. Por otro, la enorme derrota política en la cámara alta, expuso una fuerte fractura interna dentro del oficialismo, que se manifestó a través de un cruce público y salvaje entre la vicepresidenta, Victoria Villarruel y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y las declaraciones del titular del Ejecutivo en la Bolsa de Comercio, donde la calificó de “traidora”.

Hay que sumarle a este listado, la desesperación del propio presidente que atacó a la oposición, al Poder Legislativo, dijo que vetará las iniciativas y advirtió que intentaría recurrir a la Justicia para torcer un eventual rechazo a sus vetos. Esas declaraciones denotan un elevado nerviosismo en el oficialismo y una profundización de su deriva autoritaria. Como explicó el constitucionalista Andrés Gil Domínguez a través de su cuenta en la Red X, “no existe el veto judicial de leyes promovido por el Poder Ejecutivo en el sistema constitucional argentino”.

Gil Domínguez explicó que “en el marco del proceso de formación y sanción de las leyes previsto por la Constitución, un proyecto de ley sancionado por el Poder Legislativo puede ser vetado total o parcialmente por el Poder Ejecutivo, y si el Congreso insiste con dos tercios de los presentes en ambas Cámaras, se transforma en una ley que el Poder Ejecutivo debe aplicar”.

Agrega el constitucionalista que “la insinuación del presidente Javier Milei como titular del Poder Ejecutivo de “llevar a la justicia una ley sancionada por el Congreso” no tiene ninguna clase de fundamento constitucional y desconoce el funcionamiento del sistema republicano. Además sería absurdo una causa donde el Estado Nacional demande al Estado Nacional, en la cual además, quien promueve y contesta la demanda es el mismo órgano: la Procuración del Tesoro de la Nación”.

Luego, Milei, en su disertación en la Bolsa de Comercio, trató de “ratas” y “degenerados fiscales” a los legisladores y a la vicepresidenta de “traidora”, aunque sin nombrarla. “No solo hemos tenido un programa de estabilización mucho más exitoso, sino que además hemos hecho 25 veces más de reformas estructurales. Esto lo hicimos con el 15% de la Cámara de Diputados, siete senadores, y una traidora, pero con el mejor jefe de Gabinete de la historia, que es Guillermo Francos”, afirmó.

EL ROUND VILLARREAL-BULLRICH

“Ministra Bullrich, la democracia fue denigrada cuando personas que integraron orgas terroristas como en su caso, manejaron durante décadas el destino del país. Todos los argentinos saben de qué lado estoy en lo que a kirchnerismo se refiere porque los combatí siempre, mientras usted pululaba de partido en partido”, respondió Villarruel a una serie de posteos de la ministra.

La funcionaria del gabinete de Milei había dicho antes de la sesión que “hoy el kirchnerismo planea un golpe institucional en el Senado, plantándole a la vicepresidente una sesión autoconvocada para arrebatarle el poder a la Presidencia del Senado y agujerear los éxitos económicos del gobierno que tanto nos han costado a los argentinos. No se puede permitir. Están planteando un golpe institucional y llevarse puesto el Senado. Las instituciones, las normas y la República se respetan”.

Luego, mientras se desarrollaba la sesión, Bullrich escribió: “Levántese, Sra. Vicepresidente. No denigre la institución que preside. No sea cómplice del kirchnerismo destructor. Al menos siga del lado del pueblo que la votó para cambiar este país. No convalide a la corporación política más abyecta de la historia”.

Y continuó: “¿Qué pretende usted, Victoria? ¿Que la llamen para darle palmaditas en la espalda y decirle “muy bien, Vicky, usted es Vicepresidente”? Somos gente grande y tenemos una enorme responsabilidad. Usted fue electa para terminar con el kirchnerismo, no para ser cómplice de ellos. Si va a habilitar sesiones que no cumplen con el reglamento y que tienen por objetivo perjudicar al Gobierno porque no la llaman seguido desde Casa Rosada, entonces queda de manifiesto que le importa más su ego que el país”.

La respuesta de Villarruel también fue intensa: “La sesión ordinaria del día de hoy fue estipulada en fecha y hora en la sesión preparatoria anual. Como vicepresidente cumplo con mi rol institucional el cual implica que presida las sesiones me gusten o no. Entre otras cosas me votaron para defender la institucionalidad y hacerla respetar, no para levantarme cuando las papas queman o cuando el Ejecutivo recuerda que soy Vicepresidente”.

Aclaró que “las tres leyes con media sanción de Diputados no cuentan con dictamen, pero el recinto es soberano y votó en contrario. El Senado es la casa de las provincias, así que antes de hacerse la picante repase la Constitución Nacional donde dice con claridad que Argentina adopta para su gobierno el sistema representativo, republicano y federal”.

Por último, señaló que “aprovecho para aclarar que el Senado como cuerpo es soberano conforme la Constitución Nacional y el sistema republicano de gobierno. El ejercicio de mi función no implica la convalidación de ningún acto ya que son los senadores, en representación de los intereses de sus provincias, los que toman sus propias decisiones, son ellos quienes convalidan, aprueban o rechazan y son quienes deben encontrar los caminos de diálogo y consenso en el desarrollo de su labor en el recinto y en las comisiones, de acuerdo a sus convicciones y de conformidad con el Reglamento”.

“LOS 42”

La derrota oficialista tuvo su inicio a las 14, cuando el tablero marcó 42 senadores sentados en sus bancas, es decir, cinco por encima del quorum reglamentario de 37. Además, de la bancada de Unión por la Patria, dijeron “presente” un puñado de radicales: Martín Lousteau, Maximiliano Abad, Pablo Blanco, y, llamativamente, los correntinos Eduardo Vischi y Mercedes Valenzuela. Asimismo, como era de esperarse, se sentó en su banca la larretista Guadalupe Tagliaferri, la tucumana Beatriz Ávila, los dos santacruceños de Por Santa Cruz, la cordobesa Alejandra Vigo y el también correntino Carlos “Camau” Espínola.

—

