La interna del gobierno: Cristina cuestionó el rumbo político y económico y propuso al tucumano Manzur como jefe de Gabinete

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner dio a conocer minutos después de las 19 del jueves 16 de septiembre una carta dirigida a los argentinos, donde explica su posición en la interna del gobieno nacional luego de la derrota electoral del pasado domingo 12 de septiembre en las PASO y en la crisis de gabinete en la que desembocó la renuncia presentada por ministros y funcionarios de su espacio en el Frente de Todos (FdT).

Cristina plantea cuestionamientos al rumbo político y económico del gobierno del presidente Alberto Fernández; revela que pidió cambios de gabinete el pasado martes 14; señala, sin mencionarlo, que pidió el alejamiento del Jefe de Gabinete Santiago Cafiero y su reemplazo por el gobernador tucumano, Juan Manzur; y afirma que le advirtió a Alberto de que la política económica que llevaba adelante desembocaría en una derrota electoral, pero dice que no fue escuchada.

Queda en evidencia con la posición hecha pública que el peronismo kirchnerista reclama un rápido y profundo giro del gobierno para enfrentar los comicios generales de noviembre. Se trata de una disputa de caracter político, donde está en juego una postura de profundización de las políticas de sesgo populista y la idea de relanzar la gestión del gobierno frente a otra posición -que encarnaría el presidente- de mantener las líneas generales de las políticas oficiales y no tocar -al menos hasta el 14 de noviembre- a ministros y funcionarios.

La vicepresidenta recuerda todas las veces que advirtió sobre el sentido de las políticas del gobierno y señala que “(…) como no soy mentirosa y mucho menos hipócrita (nunca digo en público lo que no sostengo en privado y viceversa), debo mencionar que durante el año 2021 tuve 19 reuniones de trabajo en Olivos con el Presidente de la Nación. Nos vemos allí y no en la Casa Rosada a propuesta mía y con la intención de evitar cualquier tipo de especulación y operación mediática de desgaste institucional”.

Recuerda luego que “en las primeras 18 reuniones, la última de ellas el 07/09/2021, siempre le plantee al Presidente lo que para mí constituía una delicada situación social y que se traducía, entre otras cosas, en atraso salarial, descontrol de precios -especialmente en alimentos y remedios- y falta de trabajo, sin desconocer, obviamente, el impacto de las dos pandemias: la macrista primero y la sanitaria a los 99 días de haber asumido el gobierno. Igualmente siempre remarqué la falta de efectividad en distintas áreas de gobierno”.

Posteriormente expresa que “creía que se estaba llevando a cabo una política de ajuste fiscal equivocada que estaba impactando negativamente en la actividad económica y, por lo tanto, en el conjunto de la sociedad y que, indudablemente, esto iba a tener consecuencias electorales”.

Remarca que “no lo dije una vez… me cansé de decirlo… y no sólo al Presidente de la Nación. La respuesta siempre fue que no era así, que estaba equivocada y que, de acuerdo a las encuestas, íbamos a ganar “muy bien” las elecciones. Mi respuesta, invariablemente, era “no leo encuestas… leo economía y política y trato de ver la realidad”. Una realidad que me indicaba que en el año 2015 perdimos las elecciones presidenciales en segunda vuelta y por escasa diferencia, con el mayor salario en dólares de Latinoamérica -que representaba más del doble del salario actual-, con una inflación que era menos de la mitad que la actual y con un candidato, Mauricio Macri, que decía que no le iba a sacar a nadie lo que ya tenía, sino que sólo iban a cambiar las cosas que estaban mal”.

En esa línea, resalta que “fui, soy y seré peronista. Por eso pensaba que no podíamos ganar. Y se lo decía no sólo al Presidente. Muchos compañeros y muchas compañeras escucharon mis temores”.

VER LA CARTA COMPLETA DE CRISTINA.

Noticia en Desarrollo.

—

