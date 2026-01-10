Conéctate con nosotros

La inflación fue de 2,7% en CABA, en diciembre

La inflación se aceleró en la Ciudad de Buenos Aires y alcanzó al 2,7%, con un incremento de 0,3 puntos con relación al 2,4% de noviembre, según informó el Instituto de Estadística porteño. De esta forma, el año 2025 cerró con un aumento del costo de vida del 31,8%.

Si bien la variación de los precios se muestra acotada, los analistas ponen el ojo en la tendencia ascendente que viene manifestando en los últimos meses.

Uno de los rubros de mayor incidencia y que aportó a este avance es transporte, con un incremento del 5,5% al impactar las actualizaciones en los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar y en los valores del boleto de colectivo urbano. Le siguieron, en importancia, los incrementos en los precios de los automóviles y de los pasajes aéreos.

Alimentos y bebidas promedió un incremento del 2,4%.  Al interior de la división, el principal impulso provino de carnes y derivados (7,4%) y le siguieron, en importancia, pan y cereales (2,0%) y Frutas (3,7%).

En sentido contrario, las caídas en verduras, tubérculos y legumbres (-5,9%), contribuyeron a quitar presión sobre esta división.

Los gastos de vivienda tuvieron un alza del 2,1%, debido a los ajustes en los valores de los alquileres y de los gastos comunes por la vivienda.

Por su parte, los gastos en salud mostraron un alza del 2,5%, por aumento de medicamentos y cuotas de prepagas.

Con la fuerte competencia por la importación, indumentaria registró una suba del 1,2% muy por debajo del promedio.

Por su parte, el rubro educación aumentó 2,6%, a partir de actualizaciones de los colegios privados.

Aunque con menos incidencia en el índice general y en los bolsillos de los porteños, los costos bancarios subieron 4,5%.

Por su lado, restaurantes y hoteles también pegó fuerte con un alza del 4,3%.

También, por la apertura de las importaciones, los productos de equipamiento del hogar mostraron un avance del 1,6% por debajo del promedio.

El dato de la Ciudad de Buenos Aires es un mal anticipo de lo que puede dar la inflación a nivel nacional la semana próxima y pone en discusión el programa antinflacionario del Gobierno.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

