Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 1,6% en agosto

Publicado

Imagen Ilustrativa. (Foto: Gentileza) (Enredacción).

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires se desaceleró a 1,6% en agosto tras el 1,9% que se había producido en julio, según informó hoy la Dirección de Estadística porteña. De esta forma, en un año los precios subieron 37,4%, mientras que en el acumulado desde enero la suba es del 20%.

La variación de los precios en la Ciudad de Buenos Aires muestra un traslado parcial de la suba del dólar.

Esta primera foto oficial es un buen dato para el Gobierno, dado que el miércoles se da a conocer la inflación a nivel nacional.

Turismo

La suba estuvo impulsada por servicios financieros (5,7%), el transporte (3%), la salud (2,1%) y gastos en viviendas.

Los alimentos subieron un 1% por debajo del promedio y al interior de la muestra las principales subas se dieron en pan y cereales (2,2%) y Frutas (5,5%). En sentido contrario, se destacó Verduras, tubérculos y legumbres (-1,2%).

Epec

Transporte tuvo un alza del 3,0% debido a las subas en los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar y de los automóviles, según el informe oficial.

La suba en la salud estuvo impactada por aumentos en medicamentos y subas en prepagas, mientras que el gasto para mantener una vivienda se incrementó 1,9% por las subas en las tarifas de los servicios públicos.

Telecom

Por su parte, educación mostró un avance del 1%, recreación y cultura del 1,2% y el mismo porcentaje se incrementó en restaurants y hoteles. Además, el ingreso de importados hizo que la indumentaria tuviera una baja de 0,4%.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

News

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

GYM

En este articulo:, ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
Columnistas 2025

Te puede interesar

Noticias

Córdoba: Cae una banda narco en un barrio de la Capital y hay siete detenidos

Una banda narco, integrada por cuatro hombres y tres mujeres, fue desbaratada este viernes en el barrio San Lucas, en el sudeste de Córdoba...

Hace 3 días

Noticias

Rial y Federico en Diputados: denunciaron aprietes y prometieron publicar más pruebas de corrupción

Los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, quienes revelaron los audios filtrados de Diego Spagnuolo sobre presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad...

Hace 6 días

Noticias

Discapacidad: Solo la LLA y la cordobesa Álvarez Rivero defendieron el veto de Milei

El Senado rechazó este jueves el veto a la ley de emergencia en Discapacidad que había sido vetada por el presidente ultraderechista, Javier Milei,...

Hace 4 días

Noticias

Rechazan homologar un acuerdo entre excónyuges sobre el “cuidado personal” de dos perras

En el marco de un juicio de divorcio, el Juzgado de Familia n.° 2 de la ciudad de Córdoba decidió no homologar un acuerdo...

Hace 5 días